Nothing ever happensDeixa un comentari
La imatge renaixentista del cel m’ha semblat sempre un lloc una mica sobrevalorat: massa blanc, massa previsible i cap racó decent on perdre’s, allà mateix. Talking Heads ho canten: ‘Nothing ever happens’. Ara bé, si tu hi apareixes, la cosa canvia perquè ‘everyone is there’, sí, però jo només et voria a tu, com qui entra en una festa de moderns i reconeix de seguida l’única persona que podria fer-li oblidar la porta d’eixida. I mira que jo no sóc fàcil d’impressionar: tinc criteri, una certa gràcia i una modèstia tan ben educada que mai surt de casa. Però tu tens alguna cosa que fa que ‘it’s hard to imagine’ resulte una frase curta i possible. Aixina que fem un tracte amb la ment: tu poses lo misteri, jo la conversa, i entre tots dos ja procurarem que al cel hi passe alguna cosa més entretinguda que Hegel en carro.