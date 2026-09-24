Solcades

Eduard Solà Agudo

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    • Nothing ever happens

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    La imatge renaixentista del cel m’ha semblat sempre un lloc una mica sobrevalorat: massa blanc, massa previsible i cap racó decent on perdre’s, allà mateix. Talking Heads ho canten: ‘Nothing ever happens’. Ara bé, si tu hi apareixes, la cosa canvia perquè ‘everyone is there’, sí, però jo només et voria a tu, com qui entra en una festa de moderns i reconeix de seguida l’única persona que podria fer-li oblidar la porta d’eixida. I mira que jo no sóc fàcil d’impressionar: tinc criteri, una certa gràcia i una modèstia tan ben educada que mai surt de casa. Però tu tens alguna cosa que fa que ‘it’s hard to imagine’ resulte una frase curta i possible. Aixina que fem un tracte amb la ment: tu poses lo misteri, jo la conversa, i entre tots dos ja procurarem que al cel hi passe alguna cosa més entretinguda que Hegel en carro.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Pace sulla Terra el 24 de setembre de 2026 per Eduard Solà

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