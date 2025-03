L’únic estat desitjable i just és el de la pau. La pau o l’absència de violència. La humanitat sencera ha d’aspirar a la pau, a ensorrar les desigualtats, a la pràctica de l’amor al proïsme. No hi ha secrets, ni excuses possibles. La pau i la felicitat: allò que edifica i dignifica de veritat. Qui, vivint en l’esperit amorosit i tranquil, no desitja la mateixa sort al veí? L’amor és el que compta.