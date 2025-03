No som espanyols i mai ho serem

El trencament amb Espanya passa per adonar-se que la reconciliació amb el monopoli de la violència i l’odi el tenen ells i això ens salva. He tractat amb moltíssims espanyols al llarg de la meua vida i no he d’explicar res que hom desconeixi. Ni de les formes, ni del tarannà. Són així, com us penseu, no busqueu més. Sobren les paraules, els discursos i els intents per a trobar encaixos. Ells tenen la seua ideologia i natros la nostra i no hi volta de full possible més enllà de la conquesta de l’estat propi. Ells tenen la seua ètica i natros la nostra; dues visions de la política i el món ben diferenciades. Una cultura i una altra de diferent. La nostra, dignifica.

Evidentment, tinc amics espanyols i me’ls aprecio i protegiria amb la mateixa qualitat que qualsevol altre, però una cosa no treu l’altra. No defensar la plena sobirania de les nacions és una mesquinesa i un gest covard arreu i això, per mi, és un escull insalvable.

Sóc molt conscient que expressar-me lliurement pot compotar-me pals a les rodes en la meua vida. Tant se me’n dóna i ho he demostrat des de que era un marrec. Jo i l’amor per la meua nació, els Països Catalans, són inseparables i això sempre em fa feliç.