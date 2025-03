En venir la nit, en fer-se més fosc, en fer-se l’hora de dir ‘bona nit’, en aquest aglutini de somnis i somnis que acaben malament en aquest racó de l’hemisferi nord, hom creu que els astres són susceptibles de ser interpretats. Però una cosa és la vida meravellosa de les aus que migren i una altra de radicalment diferent és endinsar-se en el seu univers amorós i màgic. Tu vols ser ocellet? He de dir que tinc una certa fòbia als ocells, per menuts que siguen. No sé què ho fa. De veres. Les seues ales em provoquen una certa cosa, una certa angúnia a causa de la seua naturalesa, avui tant diferent a la meua. Tant se val.