No és cosa d’en Rufián, sinó del seu partit

Esquerra Republicana de Catalunya ha capitanejat la transició cap a aquest atzucac en que es troba l’independentisme. Han estat moltes maniobres, abans, però sobretot després d’allò que van anomenar primer Horitzó 2030 i uns dies més tard Taula de diàleg, la qual va desembocar amb Salvador Illa a la presidència de la Generalitat. Ves i supera-ho. El drama d’aquest partit no és que s’hagi arronsat davant del 155 a canvi de res (sic), sinó que ho ha fet d’esquenes a una ciutadania amb qui ha cercat la complicitat quan els ha convingut i que ha hagut d’empassar-se tots els gripaus vulgues o no. Perquè no és en Rufián, ara i sempre treballant per una unitat ‘perifèrica’ a Espanya alhora que renegava d’una unitat del sobiranisme al Principat: són en Tardà, en Junqueras, l’Aragonès i el sottogoverno que algún dia caldrà historiar amb paciència. Avui ningú sap què representa aquest partit i això no té res a veure amb l’ànima d’allò que no m’agrada gens d’anomenar però que es coneix com ‘les esquerres’. Han mentit. Han manipulat. Han cercat titulars falsos. La meua tarotista no falla mai: aquesta gent ens porta de cap al precipici i ells, per variar, a prendre banys de sol al seus jardins particulars. Intrigant, tot plegat.