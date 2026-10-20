Neon lights

Neon lightsDeixa un comentari
Plou sobre Benifallet amb una mala llet ancestral. L’aigua regalima pels baixants, els fanals tremolen als bassals i la terra banyada fa aquella olor de fang i de coses antigues que ningú no ha sabut soterrar. Solà carrega el cotxe amb dos jerseis, quatre andròmines i una col·lecció de fracassos perfectament catalogats. Mira la casa dels pares. Els estima, però de lluny els estima millor; la família és l’única institució capaç de fer-te la guitza amb una eficàcia admirable i després preguntar-te si has sopat. Au, cacau. Arranca. El vidre s’entela, la calefacció escup aire amb olor de pols i Alton Ellis canta ‘I’m Still in Love with You’. L’amor és magnífic, pensa, sobretot quan no exigix convivència ni decidir què collons es fa diumenge.
Passat Montblanc, la boira s’arrapa als sembrats i els camions alcen una bromera bruta que els eixugaparabrises escampen amb una monotonia de cementeri. El café de la gasolinera li ha deixat un regust de plàstic cremat. Ken Boothe canta ‘Everything I Own’. Solà, que té estudis, ofici i una certa facilitat per a trobar-li tres peus al gat, fa inventari. Ha perdut persones i una quantitat indecent de temps demostrant que tenia raó.nut És intel·ligent, però també un pesat de categoria; memòria prodigiosa per a les ofenses i amnèsia selectiva per a les pròpies cabronades. Ha confós la dignitat amb l’orgull i el silenci amb la superioritat moral. Xe, quin negoci més ruïnós. Alton Ellis entona ‘Breaking Up Is Hard to Do’. Solà estreny el volant, nota el tacte apegalós del cuir i reconeix que sovint no ha fugit de ningú; ha fugit de la possibilitat que l’altre tinguera raó. Redéu, quina putada.
A l’altura de Terrassa, els neons es desfan sobre l’asfalt negre. Fa olor de gasoil, de goma banyada i de matinada industrial. Una nau anuncia en anglés alguna meravella que probablement consistix a fabricar caragols. Solà pensa en la faena. Sap treballar, llegir entre línies i detectar la impostura dels altres. La pròpia li costa més. Ha fet de la ironia una trinxera i de la lucidesa una coartada. Quan algú l’estima, sospita; quan algú se’n va, ho interpreta com una injustícia històrica. Vol llibertat, però li fot que no el troben a faltar. Ken Boothe canta ‘The Train Is Coming’. Ell va en cotxe, amb l’esquena cruixida i els calcetins humits. Ni les metàfores li fan ja el favor d’encaixar. Abaixa la finestreta. L’aire gelat li fueteja la cara. La torna a pujar. Tampoc no cal fer-se l’heroi, collons.
Arriba a Porreig amb les primeres clarors, xop i cansat de representar-se a si mateix. Els carrers fan olor de llenya humida i de pa acabat de coure. Davant del forn, una persiana metàl·lica grinyola com una bèstia malferida. Entra. La calor li entela les ulleres. Hi ha farina al taulell, una ràdio que espetega i un drap amb olor de lleixiu. La dona li pregunta què vol. Solà està a punt d’amollar alguna sentència sobre la soledat, la transcendència i la decadència d’Occident, però es mossega la llengua. Ja ha donat prou pel sac. ‘Un café amb llet, per favor.’ La tassa crema entre els dits. Beu massa prompte i s’escalda. No culpa els pares, les antigues parelles ni el sistema capitalista. Ha sigut ell, que és un ansiós de collons. A fora, la pluja repica contra els vidres. Dins, una cullereta colpeja un plat. Solà somriu; potser madurar consistix a deixar d’exigir explicacions per cada desgràcia. Encara és un bon tros de soca, però comença a sospitar-ho. I, per a un home que sempre havia volgut tindre l’última paraula, aquell café en silenci ja és una revolució.