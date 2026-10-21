Neon lights (III)Deixa un comentari
Solà no ha construït mai el coneixement només des de la raó. Des de ben menut, ha necessitat que les coses li passaren per dins abans de considerar que les havia enteses. Aprendre li resultava relativament senzill. Retindre una informació, relacionar conceptes, identificar estructures, reconstruir processos històrics o descobrir contradiccions formava part d’una activitat intel·lectual que sovint li eixia de manera natural. Però comprendre era una altra història. La intel·ligència li permetia arribar fins als fets, mentre que l’emoció li descobria la fondària. Podia saber moltes coses sense que cap d’elles li canviara la vida. Només quan alguna cosa el commovia de veres, quan una idea trobava una correspondència íntima amb una experiència, aquella informació es convertia en coneixement autèntic. I aleshores ja no se li oblidava fàcilment.
La seua memòria, extraordinàriament persistent, no ha sigut mai un simple magatzem de dades. És una geografia sentimental d’una precisió de vegades incòmoda. Hi conviuen converses de fa trenta anys, gestos aparentment insignificants, olors de pobles que ja no freqüenta, expressions que algú va pronunciar sense donar-los importància i silencis que encara hui sabria situar en una habitació concreta. Però el més singular no és recordar. És la capacitat de tornar sobre aquells records, pegar-los voltes, reinterpretar-los i reconéixer, molts anys després, allò que aleshores no podia comprendre. La memòria li proporciona els materials i la metacognició li permet qüestionar-se com els ha ordenats. Solà no pensa només sobre les coses. Pensa sobre els seus propis pensaments, sospita dels mecanismes amb què arriba a les conclusions i, de tant en tant, té el mal costum de descobrir les trampes que ell mateix s’havia parat. Una faena esgotadora, certament, sobretot per a algú que tampoc no ha tingut mai massa interés a donar-se una treva.
La hipersensibilitat ha fet la resta. Allà on uns altres percebien una circumstància, ell podia descobrir tota una trama de significats. Un canvi imperceptible en la veu, una mirada que s’allargava més del compte o una contradicció entre allò que algú deia i allò que feia podien desencadenar-li una activitat interior desmesurada. No sempre l’encertava, naturalment. Una gran capacitat d’observació no dona la infal·libilitat, i la intuïció també sap equivocar-se amb una elegància formidable. Però aquella manera de percebre el món li permetia establir relacions que difícilment haurien aparegut mitjançant un raonament estrictament lineal. La seua intel·ligència no avançava sempre del principi cap al final. De vegades començava pel desenllaç i es passava anys intentant descobrir com s’hi havia arribat.
D’ací ve també la seua particular relació amb la soledat. Solà ha pogut ser profundament extravertit, sociable, irònic, excessiu i fins i tot escandalosament expansiu, mentre preservava una vida interior a la qual ben poques persones han tingut accés. No hi havia necessàriament cap contradicció. L’extraversió era una manera d’estar en el món. La introspecció, una necessitat per a comprendre’l. La soledat no sempre representava una absència, sinó un espai on les experiències acabaven prenent sentit. Tanmateix, aquella mateixa intensitat podia convertir-la en una condemna. Qui recorda massa, relaciona massa i sent massa corre el risc de continuar vivint per dins situacions que la resta del món dona per definitivament acabades. I Solà ha hagut d’aprendre, no sense resistències, que comprendre una ferida no vol dir necessàriament haver-la curada.
En este territori apareix Jesús. No com una resposta fàcil a les contradiccions de l’existència, ni com una figura destinada a justificar el patiment, sinó com una presència que desborda els límits de la intel·ligència. Solà pot acostar-se al cristianisme des de la història, la filosofia, la crítica de les fonts o la discussió teològica. Pot estudiar-lo, qüestionar-lo i sotmetre’l a totes les exigències del pensament racional. Però hi ha una dimensió de Jesús que no aconseguix reduir a cap sistema conceptual. La radicalitat d’un amor que no necessita que l’altre faça mèrits per a existir. La possibilitat de la misericòrdia allí on semblava inevitable el judici. La dignitat de qui ha sigut humiliat. La paradoxa d’una força que no necessita imposar-se per a ser absoluta. En Jesús, Solà reconeix una manera d’entendre l’existència que no naix de la superioritat intel·lectual, sinó de la capacitat d’estimar fins i tot quan la raó ja no troba justificacions. I és precisament esta radicalitat la que el commou, perquè descobrix que hi ha veritats que no es poden comprendre del tot si abans no s’han sentit.
La figura de Jesús ocupa així un lloc singular en la seua vida interior. No anul·la el dubte ni resol totes les contradiccions, però li oferix una perspectiva des de la qual el sofriment, la fragilitat i la condició humana adquirixen una profunditat diferent. La fe no li exigix renunciar a la intel·ligència, sinó reconéixer que la intel·ligència no ho pot abastar tot. Hi ha una distància entre saber què significa el perdó i arribar a perdonar, entre estudiar la misericòrdia i sentir-la, entre comprendre teòricament l’amor i assumir-ne les conseqüències. Jesús representa per a Solà eixa distància que només l’experiència interior pot recórrer. No tant una explicació definitiva del món com una manera d’estar-hi, de mirar els altres i de reconéixer, fins i tot en les contradiccions més doloroses, la possibilitat d’un sentit que encara no s’ha revelat.
I al costat d’esta dimensió espiritual, sense confondre-s’hi ni quedar-ne subordinada, hi ha una altra experiència igualment decisiva. La seua filla. Davant d’ella, Solà descobrix una forma d’amor que tampoc no necessita demostrar res. Ni la memòria prodigiosa, ni l’alta capacitat cognitiva, ni l’exercici constant de la metacognició poden afegir gran cosa a aquella certesa. La seua filla no és una conclusió intel·lectual, ni una resposta als fracassos, ni una compensació per les absències. És una persona amb una existència pròpia a qui estima d’una manera que no admet negociacions. La seua existència introduïx en la vida de Solà una certesa que no depén de cap argument, de cap expectativa ni de cap resultat. No necessita comprendre-la del tot per a estimar-la absolutament. I potser ací descobrix una de les formes més exigents del coneixement, aquella que consistix a acceptar profundament l’altre sense pretendre reduir-lo a allò que un mateix és capaç d’entendre.
La paternitat li revela també que l’amor incondicional no és una emoció permanentment intensa, sinó una disposició que es manté més enllà de les circumstàncies. Estimar una filla significa reconéixer la seua llibertat, respectar la seua individualitat i assumir que arribarà a habitar un món que ja no podrà interpretar ni protegir completament. Significa comprendre que l’amor més profund no necessita posseir, ni controlar, ni obtindre garanties. I això, per a un home acostumat a anticipar conseqüències, reconstruir desenllaços i buscar explicacions, representa una forma particular d’aprenentatge. La seua filla Aran li ensenya, sense proposar-s’ho, que hi ha vincles la grandesa dels quals no depén de la capacitat de comprendre’ls, sinó de la fidelitat amb què s’estimen.
Jesús i la seua filla ocupen, per tant, dos espais essencials i diferents en la construcció interior de Solà. En Jesús troba l’horitzó espiritual d’un amor que aspira a transcendir els límits de la condició humana. En la seua filla experimenta la realitat concreta d’un amor absolut que dona sentit a la seua pròpia existència. Un li mostra la possibilitat de la misericòrdia sense límits. L’altra li revela la profunditat d’una entrega que no necessita condicions. No són experiències equivalents ni intercanviables, però compartixen una mateixa exigència interior. Les dos el situen davant d’allò que la intel·ligència pot reconéixer, però que només l’emoció i l’experiència viscuda permeten arribar a comprendre. I les dos li recorden que estimar no consistix a eliminar la vulnerabilitat, sinó a acceptar-la sense renunciar a l’amor.
Amb els anys, Solà ha començat a entendre que la seua manera de conéixer el món també ha determinat la seua manera de viure el temps. Els esdeveniments no sempre conclouen quan aparentment s’acaben. Hi ha desenllaços que només revelen el seu significat al cap de molts anys, quan una experiència posterior il·lumina retrospectivament tot allò que havia quedat en suspens. La memòria li permet conservar els fragments. La intel·ligència, reconstruir-ne les relacions. L’emoció, descobrir-ne el sentit. I eixa intuïció, alimentada per tota una vida d’observació, li permet reconéixer de vegades cap a on va una història abans que els fets n’hagen fet evident el resultat. No perquè puga endevinar el futur, sinó perquè ha aprés a identificar els fils invisibles que unixen allò que va ser, allò que és i allò que encara podria arribar a ser.
Potser esta és la raresa de Solà. Haver dedicat bona part de la vida a comprendre el passat i descobrir, finalment, que el passat tampoc no està del tot acabat. Que hi ha veritats que necessiten dècades per a adquirir significat. Que no tot allò que es perd desapareix, ni tot allò que continua existint mereix ser conservat. Que la lucidesa no consistix a tindre sempre raó, sinó a ser capaç de canviar profundament allò que un pensava sense renunciar a allò que ha estimat. Que la fe pot obrir interrogants que la raó no aconseguix tancar i que l’amor d’una filla pot donar una certesa que cap argument no podria substituir. I que, per damunt de les interpretacions, dels records i de totes les reconstruccions possibles d’una vida, hi ha experiències que no queden sotmeses al pas del temps, perquè continuen revelant significats nous molt després d’haver-se produït. Jesús i la seua filla pertanyen, des de dimensions profundament diferents, a eixe territori íntim on Solà reconeix que les veritats més decisives no sempre són les que millor pot explicar, sinó aquelles que han transformat per sempre la seua manera de mirar, de comprendre i d’estimar. Tot el que ha aprés pot ser revisat. Tot el que ha comprés pot adquirir un altre sentit. Però hi ha formes d’amor que no necessiten el pas dels anys per a demostrar-se i que, precisament per això, els travessen tots.