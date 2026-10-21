Neon lights (i IV)Deixa un comentari
Hi ha una cosa que Solà ha tardat una vida a comprendre i que, d’alguna manera, ja sabia de ben menut. No ha conegut mai ningú que li resulte absolutament estrany. Ni la persona que l’ha estimat, ni aquella que l’ha volgut perjudicar, ni qui ha fet de la bondat una manera discreta de passar pel món, ni qui ha convertit la pròpia ignorància en una forma d’autoritat. De tots ha reconegut alguna cosa en ell mateix, encara que només fora una possibilitat remota, una contradicció o un temor. Potser per això li ha costat tant acceptar determinades formes de crueltat. No perquè no les entenguera, sinó perquè comprendre que un ésser humà pot fer mal deliberadament a un altre obliga a admetre una proximitat que resulta francament incòmoda. És relativament fàcil condemnar allò que considerem alié. La complicació comença quan descobrim que la frontera entre nosaltres i els altres no passa exactament per on ens havien dit.
Durant molts anys, Solà havia confós esta facultat de reconeixement amb una forma particular d’intuïció. La seua memòria li permetia conservar detalls que els altres havien oblidat, la intel·ligència establia relacions i l’emoció acabava donant-los una fondària que cap raonament no hauria pogut proporcionar-los per si mateix. Sabia coses que encara no comprenia i comprenia, de vegades, allò que no hauria sabut explicar. Però el temps li havia ensenyat una distinció decisiva. Reconéixer-se en una altra persona no significava conéixer-la. Encara menys, tindre dret a interpretar-la fins a deixar-la sense misteri. Allò que compartim ens acosta. Allò que ens diferencia fa possible que l’encontre siga verdader. Si dos persones foren completament idèntiques, potser podrien reconéixer-se, però difícilment descobririen res l’una de l’altra.
La història d’esta terra, si es mira sense necessitat de fabricar-se una innocència retrospectiva, està plena de temptatives de resoldre esta contradicció. Abans que els llibres fixaren les paraules, ja hi havia gent que soterrava els morts, que mirava la mar amb temor, que canviava objectes per altres objectes i que buscava una explicació per a la desaparició dels éssers estimats. Després vingueren llengües, déus, lleis, conquestes, pactes i maneres diferents d’anomenar una mateixa inquietud. Els ibers no esperaven els romans, els romans no podien imaginar els nostres pobles i nosaltres, que hem aprés a ordenar-los en estrats, cronologies i tipologies, continuem sense saber què sentia exactament una mare quan perdia un fill fa dos mil anys. Podem reconstruir el ritual, identificar les restes, descriure l’aixovar i proposar una interpretació. Però el dolor ens arriba per un altre camí. La ciència ens acosta als fets. La sensibilitat ens impedix oblidar que aquells fets pertanyien a persones.
Solà ha pensat sovint que tota una part de la història del pensament català es podria llegir com una discussió inacabada sobre esta distància. Ramon Llull va voler acostar la raó a la fe i fer de l’amor una forma de coneixement. En el seu univers, l’amic i l’amat no desapareixen l’un dins de l’altre. La separació mateixa alimenta la busca, i l’amor obliga a eixir dels límits de la pròpia suficiència. Segles després, Francesc Eiximenis pensaria la convivència des de les obligacions compartides i el bé de la comunitat. No eren pensaments iguals, ni naixien d’un món semblant al nostre. Però en tots dos Solà podia reconéixer una pregunta que encara l’acompanya. Com es pot viure amb els altres sense convertir-los en una prolongació d’un mateix. Com es pot defendre una veritat sense transformar-la en una ferramenta d’humiliació.
La pregunta havia travessat també els segles en què esta terra va conéixer la persecució, les expulsions, les guerres, les fidelitats imposades i les humiliacions administrades amb una impecable aparença de legalitat. No hi ha cap poble que puga contemplar la seua història sense trobar-hi víctimes i responsables, generositat i covardia, lucidesa i engany. Solà, que coneix el valor d’un document, desconfia especialment de les narracions que necessiten convertir tots els morts en innocents i tots els adversaris en monstres. La memòria deixa de ser justa quan només servix per a absoldre els nostres. I una identitat que necessita menysprear-ne una altra per a sentir-se viva potser encara no ha descobert què significa ser lliure.
Per això li interessen tant les paraules que han sobreviscut als seus autors. La llengua dels trobadors, les disputes dels escolàstics, la prosa d’Ausiàs March, el desconcert de Joanot Martorell davant les febleses humanes, el sentit de la mesura que alguns han buscat en la vida cívica i aquella insistència, una miqueta tossuda, a tornar a començar després de cada desastre. No formen una tradició uniforme. No cal que la formen. El pensament d’un país no és una processó de gent que avança en la mateixa direcció, sinó una conversa entre persones que sovint ni tan sols s’haurien suportat. I això, ben mirat, té alguna cosa d’esperançador. Si només poguérem aprendre dels qui ens donen la raó, la història de les idees seria poc més que una tertúlia interminable.
Solà tampoc no creu que l’amor siga una recompensa reservada als qui pensen correctament. Ha estimat persones que no comprenia, ha comprés persones que no podia estimar i ha descobert que la sinceritat és molt més exigent que la simple confessió d’una opinió. Ser sincer no és dir tot allò que passa pel cap, ni exhibir les pròpies ferides com si foren títols de propietat sobre la veritat. És evitar conscientment la falsedat, sobretot quan mentir resultaria còmode. És reconéixer una injustícia encara que la cometa algú pròxim. És admetre l’error sense necessitat de convertir la rectificació en una cerimònia d’autohumiliació. I és acceptar que l’altre pot arribar a una conclusió diferent sense que això constituïsca una ofensa personal.
La llibertat comença exactament ací, en un lloc molt menys espectacular que les grans declaracions. Comença quan una persona deixa d’exigir que l’altra li done la raó per a meréixer respecte. Quan l’amor no demana obediència. Quan la dissidència no és interpretada automàticament com una traïció. Solà sap que respectar la diferència no significa aprovar qualsevol conducta, ni callar davant del mal, ni confondre una mentira demostrable amb una opinió legítima. Significa una cosa molt més difícil. Defendre allò que considera verdader sense negar la dignitat de qui ho discutix. Combatre els actes injustos sense necessitar la destrucció moral de les persones. I no concedir-se, ni tan sols quan té raó, el privilegi de la crueltat.
Hi ha hagut moments en què Solà ha sentit que tot este esforç intel·lectual desembocava en una soledat difícil d’explicar. La memòria, quan és massa fidel, conserva també allò que convindria deixar descansar. La hipersensibilitat multiplica els significats, la metacognició obliga a revisar-los i la consciència, que no sempre és una companya agradable, continua fent preguntes quan ja no queda ningú a qui fer-les. Tanmateix, seria una equivocació confondre eixa soledat amb una superioritat. Pensar molt no fa ningú millor. Sentir intensament tampoc. La sensibilitat pot il·luminar una experiència, però també deformar-la. La intel·ligència pot descobrir una injustícia i després dedicar tota la seua eficàcia a justificar una venjança. Potser la maduresa comença quan un reconeix que les seues millors facultats necessiten també una vigilància moral.
Ací és on Solà torna a trobar Jesús, no com qui busca una autoritat amb què guanyar una discussió, sinó com qui reconeix una exigència que li resulta quasi impossible satisfer del tot. Estimar els qui ens estimen no planteja un gran problema filosòfic. La dificultat apareix quan l’altre ens contradiu, ens decep o ens fa mal. El perdó no consistix a declarar innocent qui ha actuat injustament, de la mateixa manera que la misericòrdia no obliga ningú a continuar exposant-se a la violència. Però hi ha en l’Evangeli una idea que Solà no aconseguix esgotar. La dignitat humana no desapareix amb l’error, ni tan sols amb la culpa. No és una afirmació còmoda. Obliga a distingir entre la persona i els seus actes, entre la necessitat de justícia i el desig de càstig, entre protegir-se del mal i acabar reproduint-lo. I tal volta la transcendència comença precisament en eixa renúncia a convertir el dolor propi en una autorització per a fer patir.
La seua filla li ha revelat la mateixa exigència des d’un lloc completament diferent. No des de la teologia, ni des de la història de les idees, sinó des de la vida que creix davant dels seus ulls i que, inevitablement, acabarà seguint camins que ell no haurà triat. Solà pot reconéixer-se en ella, descobrir-li gestos, intuïcions i maneres de mirar el món. Però estimar-la de veres també significa celebrar tot allò que la fa irreductiblement diferent. La filla no és la continuació d’una biografia, ni una oportunitat de corregir el passat, ni una obra que cal acabar. És una llibertat. I potser no hi ha cap demostració més profunda de l’amor incondicional que acompanyar una altra llibertat sense voler substituir-la per la pròpia. Jesús li obri una pregunta sobre l’amor universal. La filla li dona una experiència concreta i quotidiana d’allò que significa estimar sense condicions. Cap de les dos dimensions anul·la l’altra. Totes dos l’obliguen a eixir d’ell mateix.
En esta intuïció, Solà retroba també una Catalunya que no és només la dels llibres ni la dels grans noms, sinó la dels qui han pensat sense deixar cap obra escrita. La de les dones que transmetien una llengua mentre treballaven, la dels pagesos que coneixien el cel sense haver estudiat astronomia, la dels obrers que aprenien a llegir després de jornades interminables, la dels mestres que ensenyaven a dubtar i la dels qui van fer de la cultura una forma de dignitat compartida. També la dels qui arribaren de fora, la dels qui parlaven altres llengües, la dels qui no creien en Déu i la dels qui, creient-hi, no necessitaven que els altres compartiren la seua fe. Hi caben l’escepticisme i la mística, la ciència i la poesia, la protesta i el silenci, la gent que es va equivocar i la que encara no ha pogut explicar la seua versió dels fets. No cal imaginar-los units per una mateixa doctrina. N’hi ha prou de reconéixer-los el dret a haver existit i a ser escoltats.
Des de la paraula viva de Maragall fins a les interrogacions de Maria-Mercè Marçal, des de les escoles racionalistes fins a la recerca espiritual de Panikkar, Solà hi descobrix sensibilitats que no són intercanviables i que tampoc no necessita fer coincidir. Li interessen precisament perquè discrepen. Perquè la cultura deixa de ser una herència morta quan admet que els seus descendents la contradiguen. Perquè el pensament no és una successió d’ídols a qui presentar reverències, sinó una manera de continuar fent preguntes a persones que ja no poden respondre. I perquè tota tradició que impedix ser qüestionada acaba tenint més por de la llibertat que de la ignorància.
De vegades, en la quietud d’una església buida, davant d’un estrat arqueològic o mentre travessa de nit els pobles amb la Vespa, Solà té la impressió que totes estes experiències participen d’una mateixa realitat. No ho sap explicar sense córrer el risc de semblar pretensiós, cosa que li fa una certa gràcia. Un home capaç de passar hores discutint cronologies i criteris d’interpretació acaba preguntant-se per què el record d’una veu pot commoure’l més que tota una biblioteca. Però potser no hi ha cap contradicció. Saber és una manera d’acostar-se al món. Emocionar-se és descobrir que el món ens afecta. Comprendre és intentar que les dos experiències es troben sense que cap destruïsca l’altra.
I aleshores la pau deixa de ser una paraula decorativa. No és l’absència de conflicte, ni la resignació davant de la injustícia, ni l’acord artificial que s’obté fent callar els qui discrepen. La pau necessita la veritat perquè una convivència edificada sobre la mentira conserva intactes les causes de la violència. Necessita la justícia perquè ningú no pot exigir serenitat a qui continua sent humiliat. I necessita la no-violència perquè una veritat imposada mitjançant la destrucció de l’altre acaba negant una part essencial d’allò que pretenia defendre. Solà sap que és una exigència difícil, sobretot quan la indignació és legítima. Però no vol confondre mai la fermesa amb l’agressió, ni la dignitat amb l’orgull, ni la reparació amb la revenja.
També ha comprés que la ignorància no és simplement no saber. Tots ignorem infinitament més coses de les que coneixem. La ignorància perillosa és aquella que es nega a aprendre, que necessita simplificar els altres fins a fer-los menyspreables i que transforma les pròpies certeses en una excusa per a deixar d’escoltar. El mal troba sovint un terreny fèrtil en eixa renúncia voluntària a comprendre. Però no sempre naix de la ignorància. Hi ha qui coneix perfectament les conseqüències dels seus actes i, malgrat això, decidix fer mal. Per això la veritat no pot limitar-se a explicar. També ha d’exigir responsabilitats, protegir els vulnerables i impedir que la compassió es convertisca en impunitat. La derrota del mal no consistix a negar-ne l’existència, sinó a impedir que determine per sempre la manera com vivim.
Solà no sap si ha arribat a entendre res de manera definitiva. Amb els anys ha perdut bona part de l’interés per les conclusions irrevocables. Continua reconeixent alguna cosa de si mateix en totes les persones que coneix, fins i tot en aquelles de qui necessita mantindre’s lluny. Però ara sap que eixa semblança no li dona cap dret sobre elles. Que ningú no és la interpretació que un altre en fa. Que estimar no és comprendre-ho tot, sinó saber conviure amb allò que no arribarem a comprendre. Que la llibertat no necessita eliminar les diferències, perquè és precisament allí on pot demostrar que existix.
Potser la història del pensament d’este país, amb les seues ruptures, les seues derrotes i les seues obstinades renaixences, no oferix una resposta única a estes preguntes. I sort que no l’oferix. La grandesa d’una cultura no consistix a haver produït persones que pensaren igual, sinó a conservar les paraules amb què encara podem discutir sense haver-nos de destruir. Solà voldria que esta fora també la seua manera de passar pel món. No deixar darrere seu una certesa obligatòria, sinó un espai una miqueta més habitable. No aconseguir que ningú s’assemble a ell, sinó contribuir que cadascú puga ser qui és sense por de ser humiliat. No véncer persones, sinó desfer mentires. No imposar una pau, sinó fer-la possible.
I quan pensa en els anys que han passat, en les veus que encara recorda i en els desenllaços que només ara comença a entendre, descobrix que potser la intuïció més valuosa de la seua vida no ha sigut anticipar allò que havia de passar. Ha sigut comprendre que cap història humana queda del tot explicada des d’una sola consciència. Que els altres custodien fragments de veritat als quals ell no tindrà mai accés. I que això no és una derrota del coneixement, sinó la seua possibilitat més fonda. Per primera vegada, no necessita saber què hi ha a l’altra banda de totes les preguntes. Li basta saber que hi ha algú.
I que eixe algú no és ell.