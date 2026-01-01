Avevi quasi sempre ragione, e anche questa volta non è stato diverso. Nonostante i giorni, avevi persino previsto che la prossima volta che ci saremmo incontrati sarebbe stato lontano dalla fattoria. Girona. Questo è il tuo regalo di Natale. Non me lo aspettavo. Non lo sospettavo. E ora sono così idiota che mi commuovo solo immaginando come sarà il ritorno, quando ci lasceremo Girona alle spalle e il mare a Les Cases non potrà più essere allo stesso tempo una ferita e una benda. Pensarci, però, mi rende più felice di quanto sia stato in tutto l’anno. Quale angelo ci ha dato la vita e poi ci ha fatto incontrare? Bird girl. Un’aurora che scuote le nuvole per far piovere. Respiro e oblio, casa e rifugio. Provvidenziale, amata. Da qualche parte nel letto troveremo le ragioni che nascondono il nostro desiderio di vivere perduti, inevitabilmente, con il fuoco nelle mani e le scintille sulle palpebre. Una serie di travi di legno sacro. Bella, amorevole, sempre al di sopra dei miei sospetti e della mia fortuna. Amore. Pace. Natale.