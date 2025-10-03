Nació, guerra, dret, estat, imperialisme, hegemonia

Només hi ha una manera d’entendre allò que passa en tots els àmbits de les nostres vides i una única manera d’explicar allò que ens afecta a tots, i aquesta manera és a través del vocabulari històric. Així ho ensenyà Pierre Vilar, de qui ja no se’n parla mai però que va ser l’autor d’una de les obres més cabdals de la historiografia mundial. Una obra primeta, gairebé una síntesi. O potser una síntesi. Les síntesis són fruit del prodigi, sempre tenen una vocació universalitzant i la seua lògica es recolza sobre una comprensió crítica del coneixement assolit i actualitzat. Una síntesi com la que Vilar va publicar amb el títol Iniciació al vocabulari d’anàlisi històric, com ja va apuntar el mateix il·lustre historiador i pare de la historiografia catalana, mereix d’una actualització continuada a la llum de l’actualitat, és a dir, així que els canvis i les continuitats exigeixeixen una nova redefinició dels conceptes que ens permeten saber de què parlem quan parlem del present, que evidentment sempre és històric.
Aquesta obvietat ve a tomb a la llum de tots aquests anys marcats per la guerra per a una nova hegemonia, no només al nostre Llevant, sinó també a la reeixida tensió entre Rússia i els Estats Units, que mai ha deixat d’existir malgrat la desfeta de l’estat soviètic. El món torna a estar en guerra. Una guerra oberta i evident, no declarada a colp de titular, però aquest mateix fenònem ha de fer-nos plantejar la necessitat de traslladar la crònica informativa a l’observació crítica de les fonts. En aquest sentit, hi ha molta feina a fer, molt de combat historiogràfic que retorni a la Història, que és la mare de totes les ciències humanes, aquell poder transformador i democratitzant que ha anat deixant enrere en favor de perspectives que tenen vocació de cròncia informativa, però no ofereixen al ciutadà la possiblitat de comprendre, de posar en context, allò que passa des d’una perspectiva crítica, que li permeti relacionar allò que viu, escolta i llegeix amb allò que ens passa a tots. Com deia el mateix Vilar, a aprendre a pensar històricament sense el risc de caure en la indiferencia, el pitonisme i la vulgaritat enganyosa de la relativitat.
‘Vilar mai va trencar amb la URSS’. Això m’ho va dir a títol personal, amb aquestes mateixes paraules, qui va ser l’eminent doctora i professora d’Història Moderna Eva Serra, quan jo estava preparant una petita recerca sobre Pierre Vilar. Jo em pregunto, a estes hores de la nit, què en pensaria Pierre Vilar de totes aquestes conjuntures que fan saltar pels aires els grans paradigmes que la globalització del capitalisme ens ha servit vulgues o no.
