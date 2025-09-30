Solcades

    • 30 de setembre de 2025
    Circulus anni, La nau de las anmas, Les meues fotografies
    Motor immòbil

    La relació, les vides en relació, la realitat en relació. La matèria en relació. Pot haver quelcom que s’escape de la relació? Els arqueòlegs treballem en base a les relacions físiques. Qualsevol mètode es comprèn des de les relacions, les associacions, les variabilitats específiques i les intraespecífiques. Observa, analitza, experimenta. La síntesi, la bellesa. Tot esdevé en relació, excepte el motor immòbil, que és omnipotent, omniscient i omnipresent.

