La relació, les vides en relació, la realitat en relació. La matèria en relació. Pot haver quelcom que s’escape de la relació? Els arqueòlegs treballem en base a les relacions físiques. Qualsevol mètode es comprèn des de les relacions, les associacions, les variabilitats específiques i les intraespecífiques. Observa, analitza, experimenta. La síntesi, la bellesa. Tot esdevé en relació, excepte el motor immòbil, que és omnipotent, omniscient i omnipresent.
