Moonlight drive

Mi conosci da così tanti anni e puoi intuire questa situazione con poche parole. Non ci è mai piaciuto festeggiare le vittorie, ma questa volta, quando tornerai in Catalunya, dovremmo fare un viaggio lontano dal mare per assaporarci a vicenda in un modo nuovo e strano. Una gita al chiaro di luna in un posto che ho scoperto di recente ti renderebbe sicuramente felice. Lì saremo a nostro agio. Ora che siamo gli altri, quelli che non avremmo mai sospettato di essere dopo la nostra vita insieme, possiamo amarci come elefanti. Ora che siamo più ricchi e più vecchi, ora ci sono angoli della nostra fede che sono già trascesi per non tornare mai più. Ci sono, tuttavia, certe storie che dobbiamo lasciare per quando saremo solo luce o qualsiasi cosa Dio voglia da noi. Il nostro silenzio è un’altra storia. Sicuramente anche tu hai imparato a ignorare le ferite che gli altri ti infliggono e hai imparato, così, ad amarti come ci siamo sempre amati noi, a volte in fretta, a volte lentamente, ma sempre come selvaggi, con ferocia, con amore. Sei la donna che ho amato di più e sicuramente sarai la donna che amerò di più. A volte ho creduto che non ci saremmo mai più rivisti. Il silenzio, sai. Ma non ero triste quando ci pensavo. Semplicemente, mi sei mancata in molti momenti della mia vita. Il mondo è cambiato molto da quando ci siamo conosciuti. Ti aspetto, come sempre, e ti amo come sempre.