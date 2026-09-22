Amb la bibliografia

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Hi ha gent que no pensa perquè les frases ja li venen pensades. Les arreplega d’ací i d’allà, los espolsa les molles, les posa en renglera i, després de dir-les prou fort, queda convençuda que acaba d’inventar la pólvora. Karl Kraus ja los tenia vistos: ‘Hi ha imitadors que s’avancen als originals’ (1). Si la realitat no hi quadra, li obrin un expedient i avant.
L’ignorant no fabrica arguments perquè fabricar culpables costa menys i dóna més rendiment. Lo sistema se l’estima bona cosa: no pregunta, no emprenya i sap convertir una ordre en una convicció íntima. Pilota quan toca, acota el cap quan convé i, si li donen una cadira, un segell i quatre persones obligades a escoltar-lo, al cap de deu minuts ja governa un imperi. Ara, a les dos a casa i a les tres tothom dinat, que tampoc cal abusar de la vocació de servei.
Los van prendre el dubte, que encara era una aïna digna, i los van regalar una certesa de plàstic. Los van ensenyar que rectificar humilia, que pensar complica les reunions i que dir «no ho sé» resulta més greu que mentir amb aplom. Lichtenberg ho va afinar: ‘Les falsedats més perilloses són veritats lleugerament deformades’ (2). La mentida dita al carrer és una mentida; dita darrere d’una taula, amb una carpeta a la vora, ja pareix un procediment.
Ser víctima, però, no converteix ningú en innocent. Pascal ho va clavar: ‘L’home no és ni àngel ni bèstia; la desgràcia vol que qui vol fer l’àngel faça la bèstia’ (3). I estos, de tant voler fer d’àngels custodis de la moral, acaben ganyolant davant de qualsevol veritat que no porte uniforme.
La mediocritat funciona en colla. Un s’ho inventa, tres ho repeteixen, cinc fan lo xord i, tot seguit, la veritat ja ha de comparèixer amb certificat, fotocòpia compulsada i dos testimonis que no siguen cosins. ‘Cap floc de neu no se sent responsable d’una allau’, va escriure Stanisław Jerzy Lec (4). Wilde recordava que ‘la veritat rarament és pura i mai no és simple’ (5). La mentida, en canvi, arriba puntual, ben pentinada i amb la víctima triada. Cal reconèixer-li organització.
Després compareix la hipocresia, que és la roba de mudar de la canallesca. ‘La hipocresia és l’homenatge que el vici ret a la virtut’ va escriure La Rochefoucauld (6). Alguns reten tants homenatges que pareix que visquen en una recepció oficial, amb somriure reglamentari, canapès ressecs i lo cadàver moral entaforat darrere les cortines.
Mussolini, un home a qui los matisos no li van fer mai gaire nosa, va escriure que ‘el feixisme no creu, en general, en la possibilitat ni en la utilitat de la pau perpètua’ (7). Una idea d’una fondària espatarrant: si pegues foc a la casa, després pots demostrar que la calefacció no funciona. Lo feixisme sempre ha tingut esta finor intel·lectual: primer elimina totes les alternatives i, en acabat, celebra que la seua sigue l’única que queda. Una partida d’escacs impecable, sempre que abans li trenques les cames al contrari i li tires les torres per la finestra.
No els feu més grans del que són. Montaigne recordava que ‘al tron més alt del món encara seiem damunt del nostre cul’ (8). Darrere de tanta solemnitat hi sol haver algun taboll esparverat davant la possibilitat que li demanen una explicació sencera. Quan té temor, menteix; quan la mentida falla, moralitza; quan la moralina s’esboldrega, crida; i quan tampoc li fa servei, convoca una reunió. I au, ja tenim una metafísica.
Mentrestant, los intel·ligents dubten, lliguen caps, revisen i encara tenen la poca-vergonya de preguntar-se si s’han equivocat. Chamfort ja avisava: ‘Hi ha segles en què l’opinió pública és la pitjor de les opinions’ (9). Quan lo poder ha de triar entre una persona lúcida i un capsigrany útil, sol preferir lo capsigrany: combina millor amb lo mobiliari i no cal explicar-li res dos vegades, perquè tampoc ho entendrà a la primera.
Lo present és d’ells, rai: una comissió de mediocres sempre pot redactar un protocol per administrar-lo. Però lo futur pertany als intel·ligents i als valents. Los mediocres numeren les finestres, regulen l’entrada d’aire i nomenen un responsable de la maneta; los intel·ligents les obrin. Després vindran los altres a inaugurar-les i a fer-se la foto.
I jo crec que Jesús està de la banda dels humiliats i dels qui estimen la veritat encara que dir-la coste cara: ‘Feliços vosaltres quan us insultaran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies’ (10). I encara: ‘Coneixereu la veritat, i la veritat us farà lliures’ (11). Una frase molt poc assenyada si hom vol prosperar en segons quines institucions.
Així que torneu la vergonya al remitent. Redreceu lo cos, feu una rialla i tireu avant. ‘Tots som a la claveguera, però alguns mirem els estels’ (12). Los altres també els veuen, però voldrien denunciar-los per haver-se posat massa amunt sense permís.
La dignitat no sempre guanya la discussió. Davant segons quina patuleia, guanyar-la ja seria rebaixar-se. De vegades fa una cosa més fina: s’alça, es posa l’abric, diu ‘bé, ha estat instructiu’ i dixa la sala.
I la mentida es queda allí, amb lo te gelat, condemnada al seu càstig més exacte: haver de suportar-se sense natros.
Referències
[1] Atribució habitual a Karl Kraus; la formulació pot presentar-se com una paràfrasi.
[2] Atribució habitual a Georg Christoph Lichtenberg; la formulació catalana és una adaptació.
[3] Blaise Pascal, Pensaments, fragment 358 de l’edició de Port-Royal; numeració 329 en l’edició de Brunschvicg.
[4] Stanisław Jerzy Lec, aforisme atribuït habitualment a l’autor; traducció catalana lliure.
[5] Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, acte I.
[6] François de La Rochefoucauld, Réflexions ou sentences et maximes morales, màxima 218.
[7] Benito Mussolini, La dottrina del fascismo, 1932; l’autoria intel·lectual del text ha estat objecte de debat.
[8] Michel de Montaigne, Essais, llibre III, capítol 13.
[9] Nicolas de Chamfort, fragment atribuït a les màximes i pensaments de l’autor; la numeració varia segons les edicions.
[10] Evangeli segons Mateu 5,11.
[11] Evangeli segons Joan 8,32.
[12] Oscar Wilde, Lady Windermere’s Fan, acte III.