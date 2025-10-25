Venir. Aquò’s Hegel. Venir. Ensajatz pas d’aprene quicòm de novèl. Gauditz de tornar descobrir. S’entusiasmar. Tornar a l’angoissa e puèi a la calma. Escampar lo semen sus la tèrra èrma. Viure, çò que vòl dire devenir. Vòli que vengas un personatge singular coma ieu, imperfièch coma un uman, invisible coma l’angel que te sauvèt d’un amor, per çò dire, pietadós e mai trist que la vida dins una casèrna. Inventa un rasonament, mas pas mai. Cercatz dins l’agach de vòstra descendéncia la racina de vòstre bonur. Poiràs pas te desbarrassar dels traumatismes, poiràs pas res doblidar, poiràs quitament pas endevinar los torns qu’una gojata voliá explorar la possibilitat de t’aimar pendent un moment. Un estiu. Una tardor. Qualques setmanas. Venètz una amistat teissuda de complicitats que quand serà tot acabat creiretz qu’èran bonas, que perdètz pas, tot lo contrari. Calmatz-vos. Tampa los uèlhs. As jamai sautat? Avètz imaginat de balenas, a miègjorn, emergir a la superfícia? Ò, maire! Vòli pas qu’aqueste espitau siá lo darrièr sovenir qu’ai de tu. Preferissi morir al pè d’un puèg. Prefeririái una bala enemica dins mon pitre e aver una darrièra pensada: ‘d’acòrdi, mas la miá te desfarà’. Una mòrt qu’egala pas la vulgaritat d’una mentira. Un transferiment, un darrèr badalh, un darrèr sospir abans de descobrir era realitat qu’auetz tostemp anhelat, mès que non podetz imaginar d’aguesta manèra. Devenir es aquò: descobrir qu’es real. Devenir beutat, devenir tendresa, devenir la carga dins la consciéncia de l’ignorant. Miralhs de l’alma.
