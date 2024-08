Jo també m’alimento d’emocions, com tothom. M’agrada voltar pel país i descobrir els seus racons més antics i les cases antigues. Hi cerco la llum i el seu encant. I la calma. Tot i haver-me criat a Les Corts i Sants, jo no sóc una persona de ciutat. Les ciutats em disgusten. Són, per a mi, una gàbia, un absurd. En canvi, m’abelleixen el pobles i com més solitaris, més m’alegren.