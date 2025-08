Un dia vaig deixar enrere Girona. A Girona, al llarg de la meua vida, hi he viscut cosa de 4 anys, excavant. Girona acull les clarors que més m’agraden. També acull alguns records preciosos al costat de la meua estimada Michela. Lo dia que mos va nevar, sortint dels banys àrabs, i en tornar a l’hostal vam fer l’amor fins que es va fer de dia. I de dia no vam sortir de la cambra. Temíem que tot allò acabés. No mos ho volíem creure, passats uns anys. Però aquella història s’acabava. ‘Em quedarà tornar a passejar pels carrers…’, pensava. Pensava, de tant en tant, com seria la vida després d’ella. Com hi ha Déu i la claror d’este call em retorna, ara, l’emoció d’haver estimat sense mesura. Ordre i desordre. Plany i virtut. Amor.