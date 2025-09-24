Mi invidi sempre

La cosa meravigliosa è intravedere una nuova realtà. Senza precedenti. È ciò che accade dall’alto ed è silenzio in un istante. Un flusso d’acqua versato. Il mio interesse in questa vita è contemplare la bellezza. Se non vibra, non ha importanza. È così che è. Intuire che c’è coscienza nella materia e che sei tu a creare questa possibilità è, di fatto, una realtà che la scienza ora contempla. Non devi chiudere gli occhi, immagina solo che dopo aver fatto un salto, prima di raggiungere la meta desiderata, nulla di ciò che credevi di te stesso sia rilevante. Ma, anche così, chiudo gli occhi. Mi piace chiudere gli occhi, lasciare che i pensieri, i ricordi, lascino da parte il tempo.