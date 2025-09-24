Solcades

Eduard Solà Agudo

  • Benvinguda
  • L’autor del bloc
  • En línia
    • 24 de setembre de 2025
    La nau de las anmas
    0 comentaris

    Mi invidi sempre

    La cosa meravigliosa è intravedere una nuova realtà. Senza precedenti. È ciò che accade dall’alto ed è silenzio in un istante. Un flusso d’acqua versato. Il mio interesse in questa vita è contemplare la bellezza. Se non vibra, non ha importanza. È così che è. Intuire che c’è coscienza nella materia e che sei tu a creare questa possibilità è, di fatto, una realtà che la scienza ora contempla. Non devi chiudere gli occhi, immagina solo che dopo aver fatto un salto, prima di raggiungere la meta desiderata, nulla di ciò che credevi di te stesso sia rilevante. Ma, anche così, chiudo gli occhi. Mi piace chiudere gli occhi, lasciare che i pensieri, i ricordi, lascino da parte il tempo.

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!