Solcades

Eduard Solà Agudo

  • Mapa del bloc

    • Més sobre la canícula

    Deixa un comentari

    Aquest matí he anat al CAP de Numància (Sants) per tal que el meu apreciat metge de capçalera em receptés el remei que em llevi aquest dimoni de tos, mocs i mal de pit i d’orella. D’orella? Sí, l’oïde també el tinc tocat per aquesta persistent faringitis. Ves, la canícula intermitent, o potser els xàfecs d’aquests dies. Els gintònics del dissabte? Ben segur que no! Au: demà, com sigue, Sant Tornem-hi!

    Fragment recuperat de l’arxiu web.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.