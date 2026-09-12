Més sobre la canícula

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Aquest matí he anat al CAP de Numància (Sants) per tal que el meu apreciat metge de capçalera em receptés el remei que em llevi aquest dimoni de tos, mocs i mal de pit i d’orella. D’orella? Sí, l’oïde també el tinc tocat per aquesta persistent faringitis. Ves, la canícula intermitent, o potser els xàfecs d’aquests dies. Els gintònics del dissabte? Ben segur que no! Au: demà, com sigue, Sant Tornem-hi!
Fragment recuperat de l’arxiu web.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà