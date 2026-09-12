Més sobre la barbàrie: una cita.Deixa un comentari
El arte de la crítica. Entrevista con Ronald A. Sharp. A Steiner, George. Los logócratas. Madrid: Siruela, 2006, p. 89-137.
“¿Se han revelado las humanidades incapaces de humanizar? ¿Sigue usted creyendo que la educación literaria, paradójicamente, fomenta la crueldad y la barbarie políticas?
(George Steiner). El nazismo, el comunismo, el estalinismo, me han convencido de esta paradoja esencial: la cultura libresca -la bookishness, por emplear esta antigua palabra inglesa, que dice bien lo que quiere decir-, la cultura literaria más elevada, todas las técnicas de la propaganda y de la formación literarias no sólo acompañan a la bestialidad, a la opresión y al despotismo; en ciertos aspectos, los fomentan. Durante toda nuestra vida nos formamos en lo abstracto, en lo fictício, y acabamos por adquirir un cierto poder -supuestamente un poder- para identificarnos con lo fictício, enseñarlo, profundizar en ello (¿cuántos hijos tiene Lady Macbeth?). Luego salimos a la calle y se oye un estrépito que posee una extraña irrealidad. La imagen que quiero desarrollar es la siguiente: he visto una película excelente a primera hora de la tarde. Hace un sol resplandeciente. Cuando salgo del cine y me encuentro de nuevo en la ciudad iluminada tengo muchas veces una sensación de náusea, de asqueado desequilibrio. Necesito unos segundos, unos minutos, a veces más, para ponerme a tono con la realidad.” (p.94).
“¿Se han revelado las humanidades incapaces de humanizar? ¿Sigue usted creyendo que la educación literaria, paradójicamente, fomenta la crueldad y la barbarie políticas?
(George Steiner). El nazismo, el comunismo, el estalinismo, me han convencido de esta paradoja esencial: la cultura libresca -la bookishness, por emplear esta antigua palabra inglesa, que dice bien lo que quiere decir-, la cultura literaria más elevada, todas las técnicas de la propaganda y de la formación literarias no sólo acompañan a la bestialidad, a la opresión y al despotismo; en ciertos aspectos, los fomentan. Durante toda nuestra vida nos formamos en lo abstracto, en lo fictício, y acabamos por adquirir un cierto poder -supuestamente un poder- para identificarnos con lo fictício, enseñarlo, profundizar en ello (¿cuántos hijos tiene Lady Macbeth?). Luego salimos a la calle y se oye un estrépito que posee una extraña irrealidad. La imagen que quiero desarrollar es la siguiente: he visto una película excelente a primera hora de la tarde. Hace un sol resplandeciente. Cuando salgo del cine y me encuentro de nuevo en la ciudad iluminada tengo muchas veces una sensación de náusea, de asqueado desequilibrio. Necesito unos segundos, unos minutos, a veces más, para ponerme a tono con la realidad.” (p.94).
Comparteix això:
Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà