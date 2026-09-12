Més d’una setmana empresonada

Més d’una setmana empresonadaDeixa un comentari
Ha passat més d’una setmana d’ençà que la jove educadora social Núria Pòrtulas va ser detinguda i empresonada amb l’aplicació de la Llei antiterrorista. Sembla ser que les formes en que s’ha dut a terme aquesta operació policial no han estat marcades, així mateix, per les bones maneres i els bons tractes que se suposa que en una democràcia han de prevaldre.
Dijous passat em solidaritzava en aquest meu bloc amb aquesta jove que, com jo i com tantes altres persones d’arreu dels Països Catalans, tenim una agenda i, damunt, tenim inquietuds que van més enllà de treballar, consumir i mirar la tele. El cas és que sembla ser que amb massa facilitat els artífexs d’aquest tinglado ens amenacen amb fer-nos passar per violents o terroristes quan, en realitat, només qüestionem pacíficament un model de vida que ens sembla tan sovint retrògrad, injust o, directament, pervers.
En fi, dir que a través del portal http://www.elsud.org/nuri/ tenim la possibilitat de mostrar la nostra indignació contra aquest muntatge policial i, així mateix, la nostra solidaritat, complicitat i companyonia amb aquesta jove educadora social.
(La fotografia està copiada del portal de solidaritat citat).
En fi, dir que a través del portal http://www.elsud.org/nuri/ tenim la possibilitat de mostrar la nostra indignació contra aquest muntatge policial i, així mateix, la nostra solidaritat, complicitat i companyonia amb aquesta jove educadora social.
(La fotografia està copiada del portal de solidaritat citat).
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà