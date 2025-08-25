Mercés a l’amor

Uèi pòdi pas que pensar a dire mercés. Mercés, Rosana e Miquel, e tu, Mari Carmen, e tu, Òscar, e los autres dos, Cristian e Piet. Mercés d’èsser aquí. Mercé d’aimar, d’amor. La vida èra aquò. O sospechèri. O comprenguèri, de fach. Dison que tot vira. Uèi ai pensat fòrça a mas lecturas de Nietzsche. Me soveni dels moments ont me trobavi dins cada lectura. La beutat es la compreneson. Es lo contèxte e la sintèsi. La beutat es la sintèsi de l’experiéncia. L’emocion que permet que lo cercle se barre per que Dieu pòsca èsser lausat quand renovèla lo meteis cercle sens que nos n’apercebèm. La vida es de metre la man dins la soca e de devinhar que la sèrp se sentís agraïda per aquel gèst. A pas d’importància. Rirem coma d’elefants, aquò’s segur, coma riguèrem aqueste aprèp-miègjorn en contemplant los oliviers que me fise qu’aimas tant coma ieu. Tot çò qu’es mieu es sacrat perque es liure, perque aparten pas qu’a se meteis e a Dieu. Pas impòrta la pròsa, pas impòrta lo principi: tot es un present que nos cal banhar amorosament amb çò qu’avèm a la man. L’auton arribarà lèu. Sèm ja a l’auton, de fach. Sabi que l’auton es ja arribada. L’estiu s’acaba quand lo vent o indica. Lo temps es vengut de donar naissença, d’amolir la tèrra per la semenada e de la desbarrassar per que las olivas tomben sus la tèrra que serà pas jamai brabada. Mercés.
