Ment e camin

La nuèit ven a el, lo bonaür ven a el. Uèi es lo jorn del vòl. L’aigla espèra. L’alba e lo vòl. L’azard, l’objècte e lo destin. A tornat trobar sa libertat. Aquesta nuèit, bona fortuna. Aquò es lo començament de son retorn a l’ostal, mas aqueste còp farà tot d’un autre biais. Arribarà al capvespre. Aquò es estada una vida plan viscuda. Desliurada e jos un cèl estelat, clava los uèlhs e espandís sas alas. Una presonh. Lo silenci del vent que deman serà diferent. La jòia arriba. Afila son bèc sus la ròca. Aquesta gorja es estada providenciala, mas ara lo procès cap a una fòrça renovelada comença. Estranha, e amb un coratge intacte dempuèi lo jorn de sa naissença. Espèra sens dormir. Soleta e sens vacillar.