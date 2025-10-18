Solcades

Eduard Solà Agudo

  • Benvinguda
  • L’autor del bloc
  • En línia
    • 18 d'octubre de 2025
    La nau de las anmas
    0 comentaris

    Menja i paga. Somriu quan t’ho digue

    Menja i paga, no sigues gaire original. Censura’t si no vols menjar de qualsevol manera. Bollit. No sigues intel·ligent. Si ho ets, menja i paga, no hi ha alternativa. Dissimula. No podràs dir res. No confies, no te la jugues, sigues discret. Menja. Paga. Calla. No digues res. Ja ho saps: enveja o venjança. Llepa’m les ferides. Segueix el ritme. Repeteix la consigna. ‘Tot contra tota vida’. No penses. Somriu quan t’ho digue. El comissariat de la moral et vigila. La fiscalia ho sap tot. El comissariat. Nietzsche a la fresca. Ortega i Gasset a la fresca. Uns entre tants que van pensar. Valents? Intel·ligents: gent bona. Ah!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!