Menja i paga. Somriu quan t’ho digue

Menja i paga, no sigues gaire original. Censura’t si no vols menjar de qualsevol manera. Bollit. No sigues intel·ligent. Si ho ets, menja i paga, no hi ha alternativa. Dissimula. No podràs dir res. No confies, no te la jugues, sigues discret. Menja. Paga. Calla. No digues res. Ja ho saps: enveja o venjança. Llepa’m les ferides. Segueix el ritme. Repeteix la consigna. ‘Tot contra tota vida’. No penses. Somriu quan t’ho digue. El comissariat de la moral et vigila. La fiscalia ho sap tot. El comissariat. Nietzsche a la fresca. Ortega i Gasset a la fresca. Uns entre tants que van pensar. Valents? Intel·ligents: gent bona. Ah!
