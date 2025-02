Meloni, Musk, Putin, Trump, feixistes per ordre alfabètic

Deia en l’apunt anterior que massa prontet hem abandonat els clàssics, que sempre han estat els garants de l’ordre i la raó. Molt pronte, i ara tenim una gentola que ha revifat la flama del feixisme.

Per a què serveixen les Humanitats? Per a engreixar una suposada tecnologia que mos venen com la panacea de l’accés al coneixement? De veres que només hi veieu virtuts i boneses?

Deia en un altre apunt posterior que estic convençut que la brama de la Intel•ligència artifical, lluny, molt lluny d’afavorir la democratització del coneixement, serà una de les mares dels ous del nou ordre mundial que es comença a dibuixar. Mantinc que el preu que pagarem serà a base de retallades brutals en drets. Més tecnocràcia, més desigualtat. Més control, més idiotització global. Més enfermetats mentals i més exclusió i noves formes d’exclusió.

La meua hipòtesi és que aquesta nova manera de governar el món acabarà amb la democràcia tal i com la coneixem ara. Més aviat que pronte la nova ideologia imperant inculcarà a la població, a la massa en lo sentit més orteguià del concepte, que votar no porta enlloc, que no serveix per a res.

Ara sí que de veres se’ns pixen a la cara i els supliquem les gràcies.

Els estats assumiran un paper totalitzant per sota d’una súper casta de líders com Musk, aquest imbècil que relativitza el nazisme fins a reinventar-lo perquè està per sobre dels fiscals i de tota llei.

I els Països Catalans? Ja sabeu què mos cal. Deixem de debatre tant i comencem a fer la nostra.