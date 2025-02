Marc 7, 14-23

‘En aquell temps, Jesús convocant una altra vegada la multitud, els deia: ‘Escolteu-me tots i enteneu: no hi ha res fora de l’home que entri en ell, que pugui contaminar-lo; sinó que les coses que surten de l’home, aquestes són les que contaminen l’home!’

I quan entrà en la casa, deixant la multitud, els seus deixebles li preguntaren sobre la paràbola. I els diu: ‘També vosaltres esteu sense enteniment? No enteneu que tot el que de fora entra en l’home no el pot contaminar, perquè no entra en el seu cor, sinó en el ventre, i surt cap a la latrina?’ I així declarava purs tots els aliments. I deia: ‘És allò que surt de l’home que contamina l’home, perquè des de dins, del cor dels homes, en surten pensaments dolents, fornicacions, furts, homicidis, adulteris, avarícies, malignitats, frau, llibertinatge, enveja, blasfèmia, supèrbia, estultícia: totes aquestes coses dolentes procedeixen de dintre i contaminen l’home.’