    • 23 de febrer de 2026
    La nau de las anmas
    Manaires contra la llengua

    Em pregunto quantes nòmines depenen de bandejar qualsevol esforç per a protegir la llengua. Masses, oi? Per força n’hi ha d’haver un muntó, de nòmines encarregades de no permetre que la llengua del país no esdevingue residual com ho és ara a Barcelona, per exemple, i la seua perifèria. Residual. I gent a sou per a que això sigue així.

    Però el dia que el país comence a posar els noms sobre la taula segur que aquests mesells anticatalans ho negaran tot o, en el millor dels casos, s’amagaràn sota qualsevol titular fet a mida i un somriure a la foto

