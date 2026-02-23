Manaires contra la llengua

Em pregunto quantes nòmines depenen de bandejar qualsevol esforç per a protegir la llengua. Masses, oi? Per força n’hi ha d’haver un muntó, de nòmines encarregades de no permetre que la llengua del país no esdevingue residual com ho és ara a Barcelona, per exemple, i la seua perifèria. Residual. I gent a sou per a que això sigue així.
Però el dia que el país comence a posar els noms sobre la taula segur que aquests mesells anticatalans ho negaran tot o, en el millor dels casos, s’amagaràn sota qualsevol titular fet a mida i un somriure a la foto.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!