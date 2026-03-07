M’agrada la teua cara, principalment, quan em guanyes al Lumosity. He trobat la manera de fer-te xalar. Qualsevol dia s’acabarà el peixet i ploraràs. Aleshores, m’agradarà encara més la teua cara, amb les llàgrimes davallant pel teu rostre de cera. Serà qualsevol dia i potser plourà com avui. Potser faça calor perquè ja viurem en primavera. Potser sigue després de festes, a finals d’agost. Mos petarem el Lumosity d’ací un parell d’anys? Suposo que no: a partir del 1500 les males partides et claven unes astracanades als punts que et dixen la vista tremolant. És així i perquè has de saber que l’’ara’ no existeix pas perquè és una il·lusió.
