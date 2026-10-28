Maggie Aderin-PocockDeixa un comentari
Maggie Aderin-Pocock (1968) és una astrofísica i divulgadora científica britànica d’origen nigerià, doctora en enginyeria mecànica per l’Imperial College de Londres i presentadora del programa The Sky at Night, de la BBC. Especialitzada en instrumentació espacial, ha dedicat bona part de la seua trajectòria a acostar l’astronomia al gran públic. La seua dislèxia dona un sentit profund a la cita ‘The universe doesn’t frighten me. Words do’. La paradoxa és reveladora: una científica capaç d’explorar els misteris del cosmos reconeix que el llenguatge pot intimidar-la més que l’infinit. Una reflexió sobre la vulnerabilitat humana, els límits de la intel·ligència i la falsa simplicitat d’allò que considerem quotidià.
Font: The Guardian, 28 de setembre de 2024.