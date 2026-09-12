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La contra d’Ima Sanchís de la Vanguardia d’avui està dedicada a Roberto Saviano, un napolità amenaçat per la Camorra. L’entrevista és certament interessant i m’agradaria destacar-ne alguns passatges: “Si a un napolità li dius ETA, et respòn Camorra“. “Fa uns anys cercava un lloc per anar de vacances i dos camorristes em digueren: “Ves a Barcelona, que és zona nostra“. “Empreses que utilitzen el crim organitzat inverteixen en el sector immobiliari i turístic i han convertit Espanya amb la porta d’entrada de la cocaïna per tota Europa i Barcelona en una capital del crim organitzat. Gran part del turbocapitalisme espanyol funciona amb la benzina de la cocaïna“. “Cal considerar-la [la Camorra] un problema de tota Europa i no exclusivament del sud d’Itàlia“.
Aquesta entrevista m’ha dut a retrobar-me amb un d’aquests manuals per llegir diaris, si em permeteu l’expressió, on la periodista Mayte Pascual, en una conversa amb el sociòleg i historiador Manuel Castells, formula unes preguntes en clau retòrica sobre les economies criminals i allò que podríem anomenar, per exemple, la psicologia col·lectiva: “No és immoral la fascinació de la nostra societat per les pel·lícules d’acció i violència en les quals, sovint, el protagonista és el criminal? El crim global és, en definitiva, el pitjor i més tràgic resultat d’un món subjugat per la competència salvatge i per la identitat comunal?“.
Heus ací, doncs, una lectura ben suggerent per a aquest estiu:
Saviano, Roberto. Gomorra. Barcelona: Empúries, 2007. 352 p.
Més informació relacionada:
Aquesta entrevista m’ha dut a retrobar-me amb un d’aquests manuals per llegir diaris, si em permeteu l’expressió, on la periodista Mayte Pascual, en una conversa amb el sociòleg i historiador Manuel Castells, formula unes preguntes en clau retòrica sobre les economies criminals i allò que podríem anomenar, per exemple, la psicologia col·lectiva: “No és immoral la fascinació de la nostra societat per les pel·lícules d’acció i violència en les quals, sovint, el protagonista és el criminal? El crim global és, en definitiva, el pitjor i més tràgic resultat d’un món subjugat per la competència salvatge i per la identitat comunal?“.
Heus ací, doncs, una lectura ben suggerent per a aquest estiu:
Saviano, Roberto. Gomorra. Barcelona: Empúries, 2007. 352 p.
Més informació relacionada:
· Vilaweb: Camorra i gomorra (10/5/07).
· Pascual, Mayte. En qué mundo vivimos. Conversaciones con Manuel Castells. Madrid: Alianza, 2006. 294 p.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà