Ma autra vida

En tornant a l’ostal, plovia a catèls. Los faches extraordinaris son pas vertadièrament mon afaire. Jamai tant, Dieu nos n’escampèsse, dempuèi que los relòtges s’arrestan pas mai, mas la pèrda de senhal amb los naviris que volan al dessús nos fa pèrdre la tèsta e nos lança dins la folia.
Uèi es lo 70en anniversari de ma maire, e soi plan content de la veire urosa, rire e tan maliciosa coma totjorn. Ai una maire a qui mercejar d’èsser viu e d’aver atench uèi amb mai de glòria que de tristesa.
Es plan verai çò que nòstra maire diguèt un còp a ma sòrre e a ieu, e çò qu’escriguèri sul blòg fa qualques jorns: ‘Lo biais mai egoïsta de viure es d’aimar’. Devi admetre qu’ai pas sa qualitat quand se tracta d’amor. Soi pas tan bona per aquò.
