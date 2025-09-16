Los moixonets

I
Ara que tot ha esdevingut alegre t’adones que ha estat l’amor el que t’ha redimit. Ets lliure perquè has après a estimar gratuïtament. Pel camí de l’abundància has sapigut donar sense esperar cap penyora. La manera més egoista de viure és fent el bé i això s’aprèn de menut i de la veu de la mare. Ara que has après quatre coses tens un sol que et fa coratjós quan l’ignorant et fa el llit. T’has adonat que respectar les febleses alienes esdevé sempre el perfum dels teus llençols més blancs.
II
Has deixat enrere la claror del migdia. Ets feble com un oasi de conceptes mal endreçats. I ara et cal la solitud i palpar amb delicadesa l’escorça de la teua alzina. Ets roure i olivera, però l’alzina entre les teus mans és la substància que et revesteix la ment d’allò que sempre et manca. Repòs i concert, malgrat la ingratitud de les formes que t’envolten.
III
Un viatge llarg cap a les terres que sospites que t’aproparan a les lleis vegetals, a la consciència que entranya respecte i llum. No podria pas ara penetrar tant endins. Tant endins com ho feia quan veia en la mar els camins que calia recórrer. Jo també tinc una certa por a rumiar sobre el misteri de l’ànima, car sóc la ignorància, les despulles que haurien d’abrigar tota consciència ben arrelada. No una promesa al vent, pronunciada sense música, sinó la imatge d’un instint amorós. Res més que allò que el somni et projecta sense avisar i mai deixa de sorprendre’t.
IV
Ací, davant la pista de tennis. Una pista de tennis és el lloc on es juga a tennis. Ja ho deus saber. M’envolten les mosques que, com diuen, assenyalen aigua. Jo no sé si estes mosques assenyalen aigua. Aigua, vent. Potser assenyalen brutícia. Potser.
Alguns diuen que som el que mengem. O som el que diem. O som el que pensem. La qüestió no és ser, sinó esdevenir. Quin futur té aquest present de mosques i una pista de tennis? Ah, és clar, no recordava que havia vingut a escriure en aquest racó del poble. També he vingut a fumar una cigarreta aprofitant que el sol ja ha renunciat a tocar la fava ací, en este poble que tant m’agrada.
També és cert que em venia de gust escriure. Feia dies que no escrivia res al bloc. Potser perquè estic en pau. Hi ha dies que reso sense ganes. Aleshores, dic alguna pregària lentament, per copçar el sentit de cada vers. Això tant se val. Jo només dono gràcies a Déu per tot plegat, perquè ma filla té salut, perquè el veí és feliç, perquè aquell fill de puta aviat s’adonarà que anar del pal és un error i per tantes coses i tantes altres que em bullen al pap. I després, les mosques. Les mosques que assenyalen aigua.
Al davant, però, a banda de la pista de tennis hi tinc una mola. Una mola de pins i un pis de calcària, de roca nua. Tanmateix, allò que més m’abelleix és el cant dels moixonets. Això m’encanta i em distreu.
Les putes mosques.
