És complicat, escriure?

La lletra que escric no té música. A voltes no té sentit. És complicat escriure sobre els ocells que migren i aquells que van morint fins a extingir-se.

Què us sabria escriure, jo, dels ocells? De la pu-put, del xot, de les òlibes. L’òliba és l’au més temuda i màgica. Jo conec un dels comptats criadors d’òlibes que hi ha al món. Jo les he observat per un forat. Jo les he vist, majestuoses i blanques, implacables, ferotges.