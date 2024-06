L’odi i la mediocritat (l’un per l’altre)

I

Et negues la pau a canvi de la semblança d’una transgressió i en acabat, passat el temps i llur matèria, ets capaç de rendir-te a la moda que et fa indiferent i igual a la resta del món. Quina ventura, quin deixar-se perdre, quin abandó de la comèdia que hagués estat esdevenir original enfront la multitud.

II

No et pariren per casar-te, tampoc et criaren per a acabar mesell. Sempre t’hi vas tornar. Fins i tot quan els malvats pensaven que t’havien derrotat. Tu t’hi tornaves, cada cop més a la nafra, cada volta més al nervi. I vas vèncer: el teu silenci va vèncer. La teua força mental els va perdre. Primer els desorientà, després els va esclafar. No vas ser tu, sinó Déu i el metge recordan-te les paraules d’Ernesto Cardenal: ‘L’odi és reaccionari’.

III

La teua sola presència els inquieta, els posa nerviosos i tu, en el fons, sents un cert plaer en adonar-te’n. Perquè també ets conscient de la ràbia que sempre s’emporta el vent. Aquesta merdosa actitud que caracteritza a la gent vulgar i a tu.

Però també et sents incòmode cada vegada que notes que la gent sent enveja de tu o cada volta que provoques ressentiment. Hi ha aquells ignorants a qui fas nosa i aquelles llufes presumides que no poden dissimular la seua visceral maldat.

Et ve al cap aquell aforisme fusterià i aviat t’adones que tens sort de no ser com ells.

IV

Ets feliç amb allò que sents i allò que tens. D’una altra manera, t’enganyaries. Ets feliç i al teu voltant hi conviu la calma i la serenor. Això t’enforteix. Ets intel•ligent, tens l’ofici pel qual vas estudiar, tens amics de confiança i una família sana i sobrada de recursos. La vida no et fa nosa, ara. Tant de bo arribes a viure al país que anheles. Tens una filla que t’estima i que és més intel•ligent que tu. I tens un amor, l’Andrea.

I la fe que s’alça amb divises i horitzons. La fe és la causa de la teua força. Perquè et sents fort i noble. Ja no dubtes: has vençut. Una altra volta.

V

I així, altiu, et mostres als amics de sempre i els que et necessiten. Has deixat tots los vicis de banda. També els has vençut. Dorms plàcidament, t’alces aviat per acudir a la feina en forma. Ets aquell altre que Déu ha escollit.

VI

I què? Quanta misèria, quanta ignomínia! Has deixat de banda la teua llibertat per emmirallar-te en l’odi. Això és despreciable i trist, propi de perdedors, propi de la pobrissalla que funda nissagues infastuoses, confoses, amigues del llast i dels vicis.

Amb quina arrogància goses posar Déu al teu favor en aquesta història de canalles i tarats?

Què hi feies combatent-los amb odi mentres ho negaves? Autoproclamat vencedor! En quin moment van robar-te l’orgull de persona lliure per fer-te com ells? Quan vas abandonar la ciència per esdevenir un cagall de la seua mesquina supèrbia? Quan començares a deixar de banda l’amor per ficar-te de cap al container de les seues vides?