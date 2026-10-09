Lo sol venia sempre

Lo sol venia sempreDeixa un comentari
Jo encara no arribava al pestell i el sol ja sabia entrar a casa. Passava per una escletxa de la persiana, travessava la pols i s’ajeia damunt les rajoles. M’hi asseia amb els genolls dins la claror. Quan la franja es movia, em movia amb ella, procurant no despertar-la.
Hi havia vesprades que allargava les cames perquè una mica de tebior em durara fins al sopar.
Lo sol tenia una història que ningú no acabava de contar. Cada matí en reprenia un tros, sovint al mateix lloc. A les pedres els agradaven les repeticions. Les persones, en canvi, deien que allò ja ho havien vist i continuaven caminant.
Al barri vell de Barcelona, la llum baixava pels carrers estrets fregant els balcons. Arribava a terra usada, amb olor de roba estesa i de cuina. De vegades només il·luminava un picaporta, una esquerda, mig rostre darrere d’un vidre. Jo mirava les finestres més altes i m’inventava algú que també estiguera mirant.
Després em venia aquella vergonya minúscula de descobrir-me fent companyia amb qualsevol cosa. Però no deixava de mirar.
A la Montpeller, lo sol treia un color de mel de les pedres dels balcons. S’hi demorava com una mà que coneix la casa. A migdia, les ombres s’arrupien als peus de les parets i cap al tardet, s’estiraven carrer aval i jo havia de fer passes més llargues per seguir la meua.
Una vesprada l’ombra va girar una cantonada abans que jo. Quan hi vaig arribar, m’esperava asseguda en un marxapeu. No li vaig preguntar què havia vist. Mai vaig intentar-ho.
A l’Espluga Calva, la claror s’aturava als arcs i anava entrant a poc a poc. Vaig posar el palmell damunt la pedra. Hi havia una escalfor fonda, treballada per moltes hores de sol. Em va semblar que algú, feia molt de temps, hi havia deixat la mà exactament com jo.
Vaig separar els dits perquè hi caberen els seus.
Aquell dia vaig entendre una cosa que després he oblidat sovint: podia arribar a un lloc sense ser-ne el primer, i això em feia bé i a voltes millor.
Als boscos, lo sol perdia la pressa. Es desfeia en llambregades entre les branques, encenia la resina, deixava una agulla de pi lluent al mig de milers d’agulles fosques. Hi havia claror de verd tendre, claror de rovell, una claror de biaix que feia visibles els fils de les aranyes.
A l’obaga, tot arribava esmorteït. La terra retenia una frescor que em pujava pels turmells. M’hi quedava fins que deixava de sentir aquella nosa sota les costelles. Després tornava a la solana i esperava que la tebior m’entrara per l’esquena.
Vaig començar a adonar-me que triava els llocs segons allò que em passava per dins. I que, després, els feia servir per explicar-m’ho. Si tenia por, el bosc s’omplia de cruixits. Si esperava algú, qualsevol branca podia ser una passa.
Em costava saber què havia sentit abans d’inventar-ne la història.
Sota els cables de la pineda, la llum trobava un corredor net. Al pal hi havia un llamp negre dins d’un triangle groc. Jo el mirava mentre el sol escalfava la fusta i em preguntava com podia cabre tant de perill en una cosa tan tèbia.
Més enllà, les màquines obrien la terra. A cada palada apareixia una foscor humida que no havia vist el dia. Lo sol s’hi acostava de seguida. Una vegada, de dins d’un terròs en va eixir una claror antiga, molt prima, i es va enfilar al braç de la pala.
L’home va continuar treballant amb aquella lluïssor a la màniga.
Quan passàvem sota el pont, jo buscava el tall de llum damunt del formigó. Sabia que apareixeria i, tanmateix, contenia l’alè. El vidre em tornava la cara barrejada amb la paret: durant uns segons podia veure’m des de fora sense haver-me d’explicar res.
En eixir, lo sol omplia el vidre i jo tancava els ulls.
Darrere les parpelles hi havia un vermell calent, ple de petites coses que es movien. M’hi quedava una estona. Després obria els ulls a poc a poc, per comprovar que el món encara era allí.
A la nit deixava un got d’aigua a l’ampit. Al matí, abans que ningú em cridara, hi trobava una mica de sol. Me’l bevia amb les dues mans.