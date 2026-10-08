Lo patrimoni nacional

Lo patrimoni nacionalDeixa un comentari
En una cosa el senyor Tardà té raó: la nació no és propietat de cap partit. Ni de Junts, ni d’ERC, ni de cap dirigent, ni de cap família política. I prou. Perquè, a partir d’ací, el seu argument entra en una contradicció grossa. Si acusa Junts de tindre un ‘concepte molt patrimonial de la lluita per la nació’, el mateix principi s’ha d’aplicar a Esquerra.
I encara més quan ERC ha convertit durant anys la seua pròpia lectura del post-1-O en una mena de relat oficial: la negociació, els indults, l’amnistia, la recuperació institucional i l’acumulació de forces.
Tot això pot ser defensable. El problema és presentar-ho com si sempre haguera sigut el pla. No ho era. Abans de l’1-O, Joan Tardà no parlava d’una llarga etapa d’acumulació de forces, ni d’una política d’aliances amb l’esquerra espanyola, ni d’una estratègia sostinguda de negociació amb Madrid. Parlava de culminació. En una intervenció davant estudiants de la Universitat de Barcelona va dir que tenien el compromís de ‘parir la República’.
La frase no és menor: ‘parir la República’ no vol dir preparar-la durant deu anys. Vol dir portar-la al món, culminar-la, donar a entendre que s’estava davant d’una fita política pròxima i materialment possible.
I després va vindre el 27 d’octubre. La República es va proclamar, però no es va poder fer efectiva. I ací comença el canvi. Un any després, quan li preguntaren si no havien generat unes expectatives que després no es van poder complir, Tardà va respondre una cosa extraordinàriament reveladora: ‘Hem anat improvisant’. La frase ho diu quasi tot.
No demostra covardia ni mala fe, però sí que una part important de les condicions necessàries per fer efectiva la independència no estaven resoltes abans de presentar-la com una culminació pròxima.
Tardà també reconeixia que havien descobert sobre la marxa elements que no havien previst, entre ells la manca de suport internacional. Això és important perquè una cosa és dir després que no hi havia prou força i una altra és haver parlat abans com si sí que n’hi haguera. La falta de força explica la derrota, però no elimina la responsabilitat d’haver creat unes expectatives concretes.
I ací hi ha una de les preguntes que encara pesa sobre una part de la direcció independentista de 2017: si no hi havia força suficient, per què es va parlar com si n’hi haguera?
Tardà, això sí, no va callar davant la repressió. Seria injust dir-ho. Va denunciar les càrregues de l’1 d’Octubre, els empresonaments, el 155 i la repressió de l’Estat. Ho va fer públicament i també al Congrés. Per tant, la crítica no pot ser que mirara cap a una altra banda. La qüestió interessant és una altra: què va fer políticament després d’haver comprovat fins on estava disposat a arribar l’Estat?
I ací és on la seqüència es torna molt reveladora. Després de l’octubre de 2017, Tardà va anar defensant una adaptació de l’estratègia a les condicions polítiques sorgides de la repressió. Després va arribar gener de 2018. Puigdemont havia quedat al capdavant del bloc independentista després de les eleccions del 21 de desembre i aspirava a recuperar la presidència de la Generalitat.
Tardà va establir aleshores una nova jerarquia de prioritats.
El més important ja no era mantindre Puigdemont com a peça central de la legitimitat sorgida del 21-D. El més important era recuperar el Govern. I ho va dir d’una manera que encara hui ressona: ‘Si cal, haurem de sacrificar Puigdemont’. Es pot entendre perfectament la lògica. Sense Govern, sense administració i amb el 155 encara actiu, la capacitat de maniobra de l’independentisme era mínima. Però no deixa de ser un canvi profund. Uns mesos abans es parlava de culminar la República.
Ara es parlava de recuperar les institucions autonòmiques encara que això obligara a deixar caure una peça central del relat del 2017.
Després vindria l’acumulació de forces. I després, la negociació. L’any 2019 Tardà ho va resumir amb una altra frase molt clara: ‘L’important és investir Pedro Sánchez per poder negociar’. Una altra vegada, la posició és legítima. La política també consisteix a negociar i una negociació pot obtindre resultats. Els indults del 2021 en van ser un. L’amnistia del 2024 n’ha sigut un altre. I seria absurd negar-ne la importància.
Però els indults no són la independència. L’amnistia tampoc. Poden acabar amb una fase de repressió, facilitar el retorn d’exiliats, reparar parcialment unes conseqüències judicials o obrir un espai polític diferent. Però no substituïxen l’autodeterminació. I ací apareix una altra de les grans qüestions: la negociació és un instrument per arribar algun dia a la independència o, amb els anys, s’ha convertit en el nou objectiu?
No és una diferència menor. Una estratègia pot negociar sense abandonar el seu horitzó. Però també pot passar que l’estratègia, a poc a poc, vaja substituint l’horitzó. I esta és la sospita que plana sobre una part de l’evolució d’ERC. No perquè haja pactat ni perquè haja negociat, sinó perquè cada vegada costa més saber en quin moment i de quina manera la força acumulada ha de tornar a posar-se al servici de la independència.
Acumular forces, sí, però per a què? Negociar, sí, però fins on? Governar, evidentment, però amb quin horitzó? Estes preguntes no són retòriques. Són polítiques. I són precisament les preguntes que permeten distingir una estratègia d’espera d’una estratègia de substitució gradual de l’objectiu inicial.
També cal parlar de Gabriel Rufián, perquè Tardà no és una figura marginal en la seua trajectòria. Va ser precisament Joan Tardà qui va impulsar el seu salt a la primera línia política madrilenya. Aquell Rufián representava una altra etapa: la del 27-S, la del mandat independentista i la de portar la ruptura catalana al Congrés dels Diputats. La seua incorporació com a cap de llista d’ERC el 2015 simbolitzava aquell moment.
Amb els anys, la funció política ha canviat. Primer, Madrid era l’escenari on s’havia d’explicar que Catalunya se n’anava. Després, Madrid es va convertir en el lloc on condicionar governs espanyols. I finalment ha aparegut la idea de construir un front d’esquerres capaç d’articular ERC, Comuns, moviments socials i altres espais progressistes. Això explica moltes coses i també explica la discussió actual.
Perquè el conflicte entre ERC i Junts no és només una guerra de partits, ni una batalla de noms, ni Puigdemont contra Junqueras. Hi ha una discrepància estratègica real. Per a una part de l’independentisme, l’1-O continua sent un mandat pendent. Per a una altra, l’1-O va demostrar alhora la força popular del moviment i els seus límits materials. La primera lectura posa l’accent en mantindre obert el conflicte amb l’Estat.
La segona considera que abans cal reconstruir forces, ampliar majories, governar, negociar i esperar unes condicions millors.
Tardà s’ha situat clarament en este segon espai. I és una posició legítima. El problema comença quan es vol presentar esta evolució com si tot haguera sigut sempre la mateixa cosa. No ho va ser. ‘Parir la República’, ‘hem anat improvisant’, l’adaptació de l’estratègia, ‘si cal, haurem de sacrificar Puigdemont’, ‘l’important és investir Pedro Sánchez per poder negociar’. No són cinc moments independents. Són cinc etapes d’una transformació política.
I això ens porta de nou a la frase sobre la ‘patrimonialització’ de la nació. Sí, Junts no és propietari de la nació. Però ERC tampoc. La nació no és propietat de ningú. Tampoc ho és l’1 d’Octubre, ni la repressió, ni els presos, ni els exiliats, ni els milers de persones investigades, condemnades, multades o perseguides, ni els indults, ni l’amnistia, ni aquella República que es va prometre i que no es va poder fer efectiva.
Si Tardà vol qüestionar la lectura de Junts, té tot el dret a fer-ho. Però també ha d’acceptar que la història del post-1-O no es pot reescriure només des dels resultats que ERC reivindica com a èxits. També formen part d’eixa història les promeses, les improvisacions, els errors de càlcul, les rectificacions, la resposta repressiva de l’Estat i, sobretot, les conseqüències que van pagar milers de persones.
Per això el debat real no és qui estima més la nació ni qui en té les escriptures. La qüestió és una altra: què queda hui de l’estratègia de 2017, què se n’ha aprés, què se n’ha abandonat i quan s’acaben d’acumular forces. Perquè acumular-ne sense tornar mai a posar-les en joc també pot acabar sent una manera molt elegant de quedar-se exactament on eres.