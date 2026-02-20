Lo dorsièr blau (I)

Una autra serada. Comptàvem a grands passes los còps qu’aviam caminat fins al tuc ont pasturavan las cabras. T’esperavi. De còps, telefonavas per dire que tardariás e per me far saber que nos veiriam ben tard dins la nuèch. E la nuèch tombava e ieu agachavi la rota dempuèi lo tuc, esperant de veire los fars de ta veitura. Aquela enveja inquieta de t’abracar. Las cabras volián beure, ajagudas. Nos voliam l’un l’autre coma ara, mas devi admetre qu’aqueles jorns èran mai esplendids que los d’uèi. Benlèu a causa de la lutz palle, del silenci e de l’emocion de saber gaireben res l’un de l’autre.
Escriviám e sauvàvem tot dins nòstre dorsièr blau. As lo dorsièr blau, las letras que partegàvem. La maire de las zèbras nos dobriguèt las fenèstras de la bòria. De còps, los nívols filtravan de siléncis que los espacis podián pas comprene.
Perdèrem tot, mas la vida esclatèt quand nos retrobèrem. Voliám pas comprene res e, pr’aquò, un jorn lo silenci nos acompanhèt fins a l’estacion de la bona fortuna. Podiam pas èsser segurs qu’aquela coneissença durariá fins a uèi. Ara, lo dorsièr blau es a vos. E la vida, coma un naviri sens motor.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!