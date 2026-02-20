Lo dorsièr blau (i II)

Aquò fasiá partida de la tendresa: te veire arribar al tumulus a la lutz de ton telefòn mobil. Valenta, valenta. Quina jòia la nuèch. Siás la femna mai liura qu’ai jamai coneguda. E fasiá fred perque èra febrièr, e a mesana del solelh la gent s’amagava dins lors ostals, e èrem tantas autras causas a l’encòp que nos n’avisèrem pas. Èri viu, cansat de tant de lectura, e tu, coratjosa, prèsta a aculhir las cabras amb los braces dobèrts e un sorire que podiái pas veire mas que podiái imaginar. ‘Vau montar; davala pas al clòsc’.
