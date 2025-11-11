L’amor que se pèrd pas jamai perque nasquèt per se renaíre es un amor partejat, aquel que dissipas totas las incertituds sus l’imaginacion d’una vida sens tu e que ven quicòm mai. Amar es viure, mas sentir ta preséncia pròcha quand siás pas aquí evòca una tendresa inefabla. Sabi pas se t’aimi coma o meritas, mas t’aimi totun, dins tota circonstància, dins lo miracle que fa possible que quand nos veirem pas pus jamai, me manques e siái urós de saber que se pensas a ieu, un sorire apareisserà sus tas labras e dins lo beluguejar de tes uèlhs de princesa. Lo jorn vendrà segurament que mon nom significarà pas res per tu, que mon sovenir semblarà confús, caleidoscopic. Pasmens, seràs la meteissa, lo destin de l’aiga que raja de la font. Respir, tendresa.
