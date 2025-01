Lluc 5, 12-16

‘Una altra vegada, Jesús es trobava en un poble on hi havia un home ple de lepra. Aquest home, en veure Jesús, es prosternà amb el front a terra i el pregà dient: «Senyor, si vols, em pots purificar». Jesús va estendre la mà i el tocà dient: «Ho vull, queda pur». A l’instant li desaparegué la lepra. Jesús li manà que no ho digués a ningú, i afegí: «Vés a fer-te examinar pel sacerdot i ofereix per la teva purificació el que va ordenar Moisès: això els servirà de prova». L’anomenada de Jesús s’estenia cada vegada més, i molta gent acudia per escoltar-lo i fer-se curar de les seves malalties; però ell es retirava en llocs solitaris i pregava.‘