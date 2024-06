El fet d’escriure és esperançador. Poques coses nodreixen tant la ment com llegir, escriure i enraonar. Avui ma filla Aran em parlava del seu futur com a alumne. L’Aran treu una notes força per damunt de la mitjana i és normal que tingue inquietuds. Jo, com a pare, li recomano que estudie allò que li agrade més, tot i que sempre li he dit que penso que seria feliç estudiant un grau. Sempre li he parlat de les virtuts inherents a estudiar: adquirir coneixements et fa més lliure i jo sospito que et fa millor persona. No hi ha persona més arrogant que aquella que es pensa que ho sap tot i després no et sap construïr una frase sencera. Adquirir coneixements t’eixampla la visió del món i, així, et fa més tolerant i respectuós en la diversitat.