Sóc indepe i humorista. Això d’humorista és de naixement i lo d’indepe també. Això no és una befa, és ben real, tot i que no em guanyo la vida ni d’indepe, ni d’humorista. Senzillament, és la meua condició humana perquè per molt que m’hi esforci no puc canviar-ho. Tampoc ho desitjo, val a dir-ho. Això va amb mi a dins i a fora de casa, al bloc, al bar i a la feina. Allà on vaig. Les hòsties van que volen, com us podeu imaginar, sobretot ara que els curts i la policia de la moral han anat agafant el poder sense avisar. Vull dir que ser humorista té un cert risc. Sempre n’ha tingut. No agrada perquè a voltes no és prudent. El món, ja ho sabeu. És una cosa que resulta incòmoda i la reacció més normal és que la penya es defensi titllan-te de boig o qualsevol altra cosa. La gent no està acostumada a riure, a jugar-se-la, a confraternitzar a l’ample, a la complicitat gran, sobretot si no han pagat per a fer-ho. És més prudent i està sobradament més acceptat aparentar que ets l’amo del farigolar que riure-te’n una mica de la pròpia hipocresia o de les teues pors. Perquè per ser humorista cal ser valent i ensenyar una mica les vergonyes. Els catalans sempre hem tingut un sentit de l’humor molt agut, molt intel·ligent i atrevit, molt sà, a diferència d’altres nacions que no cal anomenar ara i que tenen un humor generalment més mediocre i antipàtic. Per ser humorista cal ser sincer i honest. Jo diria que cal ser una persona de confiança, a qui se li note la bonesa de caràcter. Les generacions de catalans que ens han precedit tenien un humor que ja el voldríem avui. Els fills de puta dels feixistes no van poder acabar amb això, però van fer feina. En fi, que aquesta tarda he llegit un article que no diré i que m’ha inspirat a escriure això.