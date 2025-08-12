La sort de viatjar en Vespa és que pots aturar-te on vulgues i quan vulgues. M’encanta recórrer el País Valencià per camins que enllacen pobles. Molta gent del Principat s’omple la boca anomenant el nom de la nació i desconeix la comarca del costat. És una manera de passar el temps, val a dir-ho. Però aquesta gent no s’imagina la bellesa del País Valencià, dels seus paisatges i els seus parlars. M’agradaria conèixer el País Valencià, com a mínim, tant com em coneixo el Principat. Aturar-me més sovint, observar els seus camps, com aquest de la Jana, camí de Sant Mateu.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!