Tinc 1.5 dioptries en un ull i 1.2 a l’altre. Sense ulleres no hi guipo de gaire a la vora, però per llegir m’hi veig més sense ulleres. Si no fos així, si no m’hi veiés ni de lluny, ni de prop, hauria de dir que tinc hipermetropia.

Per conduïr, sempre amb ulleres. Unes ulleres que són d’allò més agraïdes perquè quan lo sol pica a la cara s’enfosqueixen, per la qual cosa puc dir que les meues ulleres són alhora per a tota mena de clarors.

Després d’una experiència molt desagradable i que hauria pogut tenir unes conseqüències la mar de tràgiques, he deixat de banda les lents de contacte per usar només ulleres. Unes ulleres de cul de got i d’acord amb la generació de la meua Vespa, que és de l’any 93.

Unes ulleres de color verd oliva, per a més alegria.