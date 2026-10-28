Les mans treballades

Les mans treballadesDeixa un comentari
És tardor a Burjassot i l’Horta sembla guardar memòria davall de l’asfalt. La llum arriba baixa, però encara té una calidesa que no és d’ací ni d’allà: passa per damunt dels terrats, dels blocs de pisos, de les vies del metro, dels camps que aguanten com poden entre polígons, rotondes i carreteres. A l’horitzó no hi ha muntanyes que prometen res. Hi ha grues, antenes, naus industrials, la silueta de València i, alguns dies clars, una ratlla blava de mar que pareix més una imaginació que una certesa.
A Burjassot la tardor no entra de colp. Es queda a la porta, esperant que baixe la calor. Al setembre encara sues a la parada del tramvia, encara dorms amb la finestra oberta i el soroll dels cotxes puja des de l’avinguda. Però després, una matinada, l’aire canvia. Les persianes metàl·liques sonen més fredes. Els bars encenen els llums abans que clarege. A les séquies queda una aigua fosca, lenta, amb fulles de morera i brutícia arrossegada de les hortes.
Els pobles de l’Horta desperten amb dos temps. A Alboraia, a Meliana, a Foios, a Massalfassar, encara hi ha qui mira el cel abans d’engegar el tractor. A Paterna, a Godella, a Rocafort, les cases noves s’estenen pels marges com si la terra fora només un solar pendent de vendre. A Quart, a Mislata, a Manises, les fàbriques i els magatzems respiren fum, plàstic, cautxú i gasoil. La indústria no ha substituït del tot la pagesia: li ha anat menjant les vores, li ha deixat illes menudes de cebes, carxofes, creïlles i tarongers entre naus, tanques i carrils bici.
A voltes encara veus un home amb les mans negres de terra al costat d’un repartidor amb una caixa de menjar a l’esquena. Un tractor passa lentament per una carretera on els cotxes li toquen el clàxon. Una dona arreplega bajoques mentre, darrere d’ella, una nau obri les portes i comença el torn del matí. Tot conviu sense acabar d’encaixar. La terra i el ciment. La séquia i el cablejat. El camp que resisteix i la ciutat que no para de créixer.
I tu camines per Burjassot amb el record de la Michela enganxat a la pell.
No és un record net. No és una fotografia guardada en un calaix. És una olor, una manera de mirar, una frase que torna quan no toca. La Michela apareix en els vidres del tramvia quan ja és de nit, en la llum groga d’un portal, en una cançó que sona fluixa dins d’un cotxe aparcat. Apareix sobretot a la tardor, quan les vesprades s’acurten i el cos recorda abans que el cap.
La recordes amb una precisió que et fa mal. La boca. Les mans. La manera que tenia d’acostar-se sense prometre res. El seu silenci quan sabia que estaves mentint. Perquè menties. Li deies que no passava res, que només era una amistat, que no podies complicar més les coses. Però cada vegada que la veies desitjaves tocar-la. No d’una manera abstracta, no com qui imagina una vida diferent, sinó amb una urgència física, bruta, impossible de dissimular.
Volies ficar-li les mans damunt, besar-la en qualsevol portal, arrossegar-la a una habitació amb les persianes baixades. Volies ser infidel. Ho volies amb una lucidesa que encara t’espanta. La relació que tenies era correcta, coneguda, plena de gestos que funcionaven. Però la Michela era una esquerda. Una cosa prohibida que et feia sentir viu i culpable al mateix temps.
No sabies si l’estimaves o si només desitjaves la possibilitat de perdre’t amb ella.
Potser era això el que et retenia: que amb la Michela no hi havia futur segur. Només el cos, la por, la porta tancada, el mòbil en silenci, les excuses preparades. Una relació feta de cantonades. De trobades que no podien durar massa. De mirades al carrer per comprovar que ningú no us havia vist.
A l’Horta, les coses prohibides tenen una llum particular. El sol de novembre cau sobre els camps i fa brillar els plàstics dels hivernacles. Les taronges encara verdes pengen dels arbres. Les séquies reflectixen un cel blanc. Entre Burjassot i Godella, les cases antigues conserven parets humides i portes que han vist passar massa gent. A les urbanitzacions, darrere dels murs, algú encén una barbacoa. A les naus, els fluorescents tremolen tota la nit.
Durant anys has buscat emocions noves. Has canviat de bar, de ruta, de llit. Has pensat que el desig era una porta que s’obria en un altre lloc, amb una altra persona, lluny de les obligacions i dels noms coneguts. Però el desig no es busca. Et troba quan estàs cansat, quan tornes de treballar, quan esperes el metro, quan una dona et mira dos segons més del compte. Et troba en la veu de la Michela dient el teu nom com si ja sabera que no eres de fiar.
I aleshores entens que la vida no t’havia amagat res. Eres tu qui volia viure dues vides i no pagar-ne el preu.
La Michela ja no hi és com abans. Potser se n’ha anat. Potser ha canviat de ciutat. Potser encara passa pels mateixos carrers i tu no ho saps. Però el seu record continua entrant per les finestres obertes de setembre, amb l’olor de terra regada i de fum dels cotxes. Continua en les hores mortes de la vesprada, quan el cel es posa de color de coure darrere dels edificis i les llums del polígon s’encenen una a una.
Un dia s’acabarà tot. La gent que no sabies que podies estimar. La que t’estimava i feia veure que no. La que et desitjava mentre et demanava que no li complicares la vida. S’acabaran les converses a mitja veu, els missatges esborrats, les excuses, les habitacions prestades, els cossos que es busquen sabent que després hauran de separar-se.
També s’acabarà la tardor. Arribarà l’hivern, si és que ací l’hivern arriba de veres. Hi haurà dies de pluja curta i carrers plens de bassals. La boira s’enganxarà a les vies, els camps quedaran grisos, les fulles s’acumularan als racons de les séquies. Els tractors continuaran passant. Les fàbriques obriran. Els bars trauran les terrasses encara que faça fresca.
I tu continuaràs ací, entre la ciutat i l’horta, entre el que vols i el que has promés, entre la fidelitat i el desig de trencar-ho tot.
Potser no cal entendre-ho. Només cal reconéixer-ho.
Que has estimat gent que no esperaves estimar. Que has desitjat persones que no podies tindre. Que has sigut covard, tendre, infidel en el pensament i potser també en el cos. Que la Michela va ser una porta que vas obrir sabent que darrere no hi havia cap casa, només una nit fonda i una llum encesa al final del carrer.
I algunes vesprades, quan el sol baixa darrere de Paterna i els camps de l’Horta es tornen d’un verd fosc, et sembla que encara la veus.
No perquè torne, sinó perquè hi ha persones que no se’n van mai del tot. Es queden en les hores, la claror, el cos i, per damunt dels terrats i les antenes, en allò que no vas arribar a fer.