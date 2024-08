A elles els agrada travessar tot el Montsià: d’Alcanar fins a Amposta. És una excursió que faig sovint, a voltes per la banda de la Ràpita, per la font del Burgar, i altres pel camí d’Ulldecona a Mas d’en Comú. Fins ara sempre he anat acompanyat de les meues dues gosses, la Lia i la Lila. Elles tombé xalen i es meravellen del paisatge, tant diferent al del pla, al de leș finques i el corral i l’asfalt del poble.