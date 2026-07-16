Solcades

Eduard Solà Agudo

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    • 16 de juliol de 2026
    La nau de las anmas
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    Les costes a peu

    A quina altitud respecte el meu front deus viure? És possible que no es pugue mesurar amb paraules. És possible que sigue improvable d’estimar amb mesures. Ara l’instant sembla endinsar-se fins el final del vas i evaporar-se com una gota.

    Direm que la gravetat ha perdut el nord i les seues merdoses avarícies?

    Perdre implica presumir d’una victòria imaginada? Sí, i això ho sabíem abans que l’autopista esdevingués la via menys segura i algú ens ho advertís o ho sospitessim.

    Bona nit i tapa’t. Fora suburbis, fora soroll, fora la quietud del semàfor en roig i una vida sense progrés. Pensar és, encara, més digne que la possiblitat de mentir-se sense témer la inadvertida torna de Déu.

    A quina altitud, però, encara esperes? La gent que treballa i la que no ho fa escapa de la calor, els turistes també, i des del meu terrat la idea d’una vida sense tardor em fa patir sense patir del cert.

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