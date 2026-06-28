Les Corts, en Juako, etc.

I després del silenci apareixerà una semblança de progrés. No sabré si tombar cap al Pallars o anar a veure en Juako per a que em resolgue el dubte que hauré parit una nit de llum blanca. Seguim vius a l’arena de la platja de l’Auet, mentrestant. Ja ha passat el migdia d’aquest diumenge. El dia que em jutge no enyoraré res d’això, ni de les hores que han sobreviscut l’angoixa de l’estiu. Això serà ben bé una rèmora, mai un far, mai una marrada. Ara ja es pot dir que els joves són una història i que natros també vam ser joves, però va arribar l’hora del canvi. Això és antic, però et dono la meua paraula d’honor que la història no justifica res del que pretenen els humans. Digues, coneix, tingues una vivència positiva de les voltes que repenses les certeses que de la nit al dia han estat colgades pels sediments que la tempesta haurà arrossegat. Tant se val si et vigilaven, tant se val si les seues intencions eren unes altres. Arribada l’hora, l’aigua haurà fet el fet sobre la terra. Enterrats els murs i morta la ràbia, uns altres éssers, estranys, diran que han descobert veritats que seran proclamades amb una emoció profunda, com si una part del món els pertanyés. Quina barbaritat. Però el cas, ara, és un dubte concret: Les Corts, Tarragona, Les Cases, Ulldecona, la casa d’en Juako o la d’en Pucu. O romandre a la terrassa del Moreno. Escapar? Potser. Demà, Ignasi Mallol. Feliç. A la meua manera.
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