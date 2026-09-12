Les cançons d’en Mikel Laboa

Les cançons d’en Mikel LaboaDeixa un comentari
La referència que en el seu darrer post el blocaire jordhill.clar fa sobre en Mikel Laboa m’ha recordat algunes entranyables cançons seues, si és que n’hi ha alguna que no sigui entranyable. Vaig descobrir en Mikel Laboa quan encara era un adolescent, al concert d’homenatge al Raimon, al Palau Sant Jordi. Des d’aleshores, les seues cançons sempre m’han acompanyat.
“Si li hagués tallat les ales / hauria estat meu, / no hauria escapat. / Però, així, / hauria deixat de ser un ocell / i jo… / jo el que estimava era un ocell” (Mikel Laboa: Txoria txori).
“Si li hagués tallat les ales / hauria estat meu, / no hauria escapat. / Però, així, / hauria deixat de ser un ocell / i jo… / jo el que estimava era un ocell” (Mikel Laboa: Txoria txori).
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà