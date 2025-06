Les albades que recomforten són aquelles que neixen sempre als horitzons per recordar-nos que la bellesa i la consciència van de la mà i són intangibles. Ací no hi ha combat possible, ni l’espurna del desig que atreu els cossos. Ací hi ha quelcom universal, una sospita que trascendeix des de les ombres a un espai amorós i inabastable que et convida a descobrir-lo. Un principi de raó per desenvolupar. Una quimera on ficar-hi l’ull i emprendre el viatge.