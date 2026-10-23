Leopold II i Hitler

Leopold II i HitlerDeixa un comentari
Leopold II de Bèlgica va ser responsable d’un dels règims colonials més criminals de la història contemporània. Entre 1885 i 1908, el seu domini personal sobre el Congo va comportar treballs forçats, assassinats, mutilacions, fam i una catàstrofe demogràfica de dimensions extraordinàries.
La historiografia no coneix amb exactitud quantes persones van morir. La xifra de deu milions és una estimació coneguda, però no una comptabilització demostrada. El mateix Museu Reial de l’Àfrica Central reconeix les dificultats per quantificar les víctimes, però afirmar com sovint es fa que Leopold II en va assassinar vint milions no és rigorós.
El que sí que sabem és que una part de la prosperitat monumental de Bèlgica es va construir sobre l’explotació colonial i que Leopold II va morir sense haver estat jutjat per aquells crims, va ser enterrat amb honors reials a la cripta de Laeken i encara conserva monuments públics.
El 1897, 267 congolesos van ser traslladats per força a Bèlgica i exhibits com si foren animals. Set van morir. No és una acusació retrospectiva sense fonament, sinó un fet que reconeix expressament una de les principals institucions museístiques belgues.
La meua estimada Arendt em du a a la convicció que la pregunta mal plantejada és si Leopold II va ser tan criminal com Hitler. La pregunta és per què Europa ha necessitat tant de temps per reconèixer plenament la violència colonial i la humanitat de les seues víctimes.
La memòria històrica no necessita exageracions. La veritat documentada ja és prou terrible.